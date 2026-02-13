盤點台美關稅衝擊企業 北市產發局拋這幾項後援

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
行政院今天下午舉行關稅說明記者會。記者余承翰／攝影。
台北關稅底定，各縣市也因應受衝擊產業別相關協助，台北市產發表示，北市以商業服務為主，製造業多為公司總部型態，若有企業受到衝擊或需要協助，市府也提供開拓市場、加速企業轉型等因應，提供實質支持，協助北市產業在全球供應鏈重組趨勢下穩健轉型與成長。

產發局長陳俊安說明，北市產業以商業服務業為主，製造業多為公司總部型態，受影響產業如金屬製品、機械、汽車零組件、塑膠製品及電力設備等，整體而言，對等關稅調降至15%且不疊加，有助於緩解製造業出口壓力，但與日韓在相同基礎上，長期而言，企業仍須加速升級轉型與全球市場布局，提升競爭力。

陳俊安說，為協助企業、勞工因應美國關稅衝擊，北市府從去年4月即迅速啟動跨局處整合機制，研擬產業輔導、勞動協助、稅捐緩繳、青年支持、福利扶助相關協助及輔導措施，今年也持續辦理相關產業輔導與支持作為，協助受影響產業強化營運韌性。

他說，像是開拓多元市場，在2026年擴大補助工商團體及廠商參與國際展覽，調整申請規定，放寬申請件數限制並新增加碼補助措施，同一工商團體或廠商可申請2案參展補助，每一展覽工商團體最高補助120萬元、個別廠商最高補助10萬元。

同時，也加速企業數位轉型，擴大鼓勵研發創新，針對受影響企業，啟動加碼20％補助獎勵專案，同時辦理台北城市產業商機媒合會，延續去年結合美國各州政府駐台辦事處、商會等單位，打造「城市對城市」的B2B合作平台。

市場 台北 製造業

