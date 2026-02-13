台汽車零組件在美市場是強者 經濟部揭下一步計畫

美國進口車關稅從17.5％降至0％，美規車是否降價？經濟部長龔明鑫評估最多降1成，但網友不買單，認為關稅直接砍到零，為何最多只能降1成。龔明鑫解釋，市面上車廠說法不一，有些代理商會說降，有些堅持不降，如果車廠利潤超過合理範圍，經濟部會提供成本資訊供消費者參考，可決定是否改為選購其他產品。

美國整車進口到台灣享有零關稅待遇，讓本土國產車業者心慌，經濟部因此與整車業者座談，穩定業者信心，下一波則規畫與汽車零組件業者座談，但兩者情境並不相同。

龔明鑫表示，台灣汽車零組件在美國市場有很強的競爭力，這次為國內業者爭取到出口美國關稅從25％降至15％，業者非常高興，因為這讓台灣汽車零組件與日本等國的汽車零組件競爭條件可以平地平坐。進口零件部分，也受惠於降稅，有助於降低整車廠的成本。