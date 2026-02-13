AI太狂 今年經濟成長率上修至7.71%、GDP 規模將首度突破1兆美元

主計總處13日大幅上修今年經濟成長率至7.71%，較去年11月的預測值一口氣調升4.17個百分點，更預告台灣GDP規模將首度突破1兆美元大關，每人GDP也將站上4萬4,181美元的新高點。

主計總處指出，目前主要雲端服務業者（CSP）大幅擴增AI資本支出，對我國半導體及資通產品需求極為強勁。國內半導體領導廠商為解決供不應求的瓶頸，正加快在台建廠與優化製程，增加高階產品產量，帶動封測與記憶體業者同步調高國內資本支出；在產品供需緊俏推升價格下，出口規模有望持續擴增。

主計總處分析，對等關稅降至15%且不與原稅率疊加，加上汽車零組件享232關稅最優惠待遇，顯著提升傳產出口競爭力。整體而言，AI發展已為台灣出口帶來廣泛且持續的結構性增長效益，預測115年商品出口達7,831億美元，年增22.22%；併計服務輸出後，115年輸出實質成長12.68%，較前次大幅上修7.84個百分點。