AI狂潮 主計總處估115年出口7831億美元再創高

中央社／ 台北13日電

關稅不確定性消除加上人工智慧（AI）狂潮延續，主計總處今天大幅上修115年經濟成長率預測值至7.71%，且估全年商品出口飛越7000億美元大關，直奔7831億美元，再創歷史新高，年增22.22%。然而，主要雲端服務業者（CSP）資本支出是否如期落實，成為重要不確定性。

主計總處今天公布最新經濟預測，估115年經濟成長7.71%，較114年11月預測值3.54%大幅上修4.17個百分點。主計長陳淑姿直言，在114年的高基期下，今年還能有超越7%的成果，相當亮眼，景氣穩定成長。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰坦言，印象中不曾看到經濟成長率如此大幅度上修，今年經濟成長率亮眼，一方面是關稅不確定性消除，另一方面是4大CSP業者資本支出持續擴張，「相關基礎建設需求比我們當初看得還強」，台灣扮演重要硬體供應角色，因此商品出口大幅調高。

主計總處原預估115年商品出口為6644億美元，此次大幅上調1187億美元，增至7831億美元，年增22.22%，且出口表現逐季走高。

蔡鈺泰指出，回顧去年第4季，4大CSP業者實際資本支出比預估高出100多億美元，今年資本支出仍比去年增加5至6成，幅度非常大，對台灣出口拉動效果也十分顯著。

但蔡鈺泰坦言，AI成為拉動台灣經濟成長的關鍵引擎，同時是最大的不確定性，「他們（CSP業者）花這麼多錢，大家也擔心投資下去，會不會回收」。

不過蔡鈺泰指出，主要CSP業者陸續公布財報，獲利有2成多，營運表現穩健，投資成效應不需要太擔心，但還存在另一個風險，投資期程是否會受外在因素而出現瓶頸。

蔡鈺泰表示，主要CSP業者大規模擴增資本支出，建置許多資料中心提供算力，但這些基礎建設需用水、用電，能源是否供應無虞，以及冷氣系統可能產生很大雜音，是否引起在地居民反對，最終阻撓CSP業者資本支出擴增速度，必須審慎觀察。

蔡鈺泰直言，「資本支出出去，也要蓋得起來」，若在美國或其他國家設廠遇到障礙，將導致台灣外需減少，進而影響資通產業、伺服器業者的表現。

蔡鈺泰表示，AI需求持續增加且幅度可觀，台灣今年經濟表現就看主要CSP業者是否能照預定規模投資；由於主計總處預估是採用CSP業者資本支出下限，只要投資如期推動，今年經濟成長率也可能有上修機會。

