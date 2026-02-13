關稅底定AI助攻 今年經濟成長7.71%有機會上修

台美關稅底定，不確定性因素消除，加上人工智慧（AI）狂潮延續，主計總處今天大舉上修115年經濟成長率預測值至7.71%，較預測值大增4.17個百分點，上修幅度之大，歷年罕見。主計總處官員透露，此次預測「中性偏保守」，不排除仍有上修機會。

主計總處今天公布最新經濟預測，估115年經濟成長7.71%，較114年11月預測值3.54%，大幅上修4.17個百分點；全年消費者物價指數（CPI）則上漲1.68%。主計長陳淑姿直言，在114年的高基期下，今年還能有超越7%的成果，相當亮眼，景氣將穩定成長。

此外，主計總處估今年國內生產毛額（GDP）規模突破1兆美元，每人GDP則衝上4萬4181美元。主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰指出，GDP規模突破1兆美元是個重要門檻，代表「經濟規模來到一個蠻高的水準」。

今年經濟成長「猛爆式上修」主要有兩大因素，蔡鈺泰說明，一是今年1月中台美達成貿易有利協議，對美出口半導體及衍生品享投資免稅配額及配額外最優惠稅率，台灣以AI為主的相關輸美產品關稅的不確定性因素消除；二是主要雲端服務業者（CSP）大幅擴增AI相關資本支出，對台灣半導體及資通產品需求持續強勁。

考量上述因素，主計總處預估115年輸出實質成長12.68%，大幅上修7.84個百分點。

蔡鈺泰進一步指出，AI需求除了拉動出口，半導體領導廠商為了舒緩供不應求瓶頸，加快在台建廠 速度或優化跨製程產能，增加高階產品產量，相關封測與記憶體業者因應市場需求調高在國內資本支出，也激勵投資動能。

主計總處補充，雖然半導體領導廠商自110年起赴美、日、德投資設廠，業者在國內投資並未停歇，因此民間投資在114年成長10.81%的高基期下，115年續成長4.24%，上修2.51個百分點。

媒體詢問，台美雙方於美東時間12日正式簽署台美對等貿易協定，外界關注的農產品、汽車關稅細節也出爐，主計總處此次預測是否涵蓋上述進度。

蔡鈺泰表示，主計總處此次預測已考量台美雙方於1月15日舉行關稅談判總結會議，包含對等關稅稅率調降至15%且不疊加，半導體關稅配額等項目，但未涵蓋今天公布的農產品、車輛等內容；初步看來，以汽車產業影響較大，經濟部評估影響產值新台幣40億元，對經濟成長率影響約為0.01個百分點，對今年經濟衝擊仍有限。

蔡鈺泰也說，主計總處大幅上修今年經濟成長率，但只是排除關稅的干擾因素，回到常態預測；其實預測根據之一主要CSP業者資本支出，主計總處僅採用下限數值，換言之，預測結果「中性偏保守」，如果CSP業者可以落實資本支出，今年經濟成長率有機會上修。

蔡鈺泰坦言，AI成為催動經濟成長的重要引擎，卻也是最大風險；美國主要雲端服務業者擴增AI基礎設施資本支出是否能夠兌現，成為今年主要不確定性之首。

主計總處並指出，台美對等貿易協定（ART）立法院審議時程及對供應鏈調整的影響，也是重要不確定性。