台美ART簽署 經長龔明鑫：2029年美氣採購占比增至25%

台美對等貿易協定（ART）正式簽署完成，經濟部長龔明鑫表示，為強化「能源韌性」並分散地緣政治風險，台灣將調整採購策略，預計至2029年將美國液化天然氣採購占比由目前的12%提升至25%。

外界高度關注的能源採購，龔明鑫指出，台灣能源供應過去仰賴中東與卡達，面臨地緣風險挑戰。配合ART簽署後的「大採購」計畫，政府將朝「分散來源」發展，預計調整中油天然氣採購配額，規劃將美國天然氣占比由現行的10%至12%，於2029年大幅提升至25%。至於原油部分，目前中油對美採購比例已高達60%，考量到美國原油品質及國內煉油設備的匹配穩定性，未來將維持此高比例。

由於傳產憂心市場開放造成衝擊，龔明鑫分析，目前美國輸台產品逾80%原即為零關稅，此次受影響的近20%項目中，雖有部分產業面臨競爭，但同樣享有出口紅利。例如我國汽車零組件輸美關稅由25%降至15%，競爭力將與日本平起平坐，而開放美製零件進口，則有助於國內整車廠降低引擎等關鍵自產零件的成本，整體效益評估為正向。

由於目前有部分汽車代理商反映，不會因關稅政策而降價，龔明鑫表示，車廠利益是否合理，相關資訊都會盡量透明公開讓消費者知道，消費者也可以自由選擇。

為緩解產業壓力，龔明鑫指出，經濟部已匡列30億元「車行天下」專案預算，協助汽車產業輔導轉型及增加出口量能，依照產業署的目標是出口5萬輛，但仍會進行滾動檢討，目前短期看來衝擊不大，但仍要有長期規劃來支持產業發展，並持續與相關業者對談。

對於保健食品關稅由30%降至10%，龔明鑫說，美國的保健食品約占台灣五成市場，如果有機會降價，對消費者而言是好消息，可降低購買成本，經濟部則會輔導國內業者避開美國強項，建立差異性去做出市場區隔，例如轉向益生菌等差異化市場發展。

龔明鑫表示，有關產業衝擊評估相關影響，近期連同協定文本一併送交立法院審議，爭取協定儘早生效，為我國業者爭取對美貿易紅利。