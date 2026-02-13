AI熱持續+台美關稅談判助攻 主計總處大幅上修今年GDP7.71%

主計總處今（13）日修正去年、今年經濟預測，去年經濟成長率上修為8.68%，今年因人工智慧（AI）蓬勃發展對出口助益持續，加上台美關稅降至15%不疊加，有助傳產出口競爭力，將今年經濟成長率從去年11月預測3.54%，一舉上修為7.71%，上修4.17個百分點，且GDP（國內生產毛額）規模首度突破1兆美元，連續兩年維持高經濟成長。人均GDP也首破4萬美元，為4萬4181美元。

主計總處今天召開國民所得統計評審會，審議114年第3季國民所得統計修正、第4季初步統計，以及115年預測等案。去年114年第4季初步統計實質GDP成長12.65％，第3季經濟成長率則上修為8.42％，併計114年第1、2季經濟成長率分別為5.54％、7.71％，全年經濟成長率8.68％，較1月概估數8.63％上修0.05個百分點。

主計總處預測，今年經濟成長為7.71％，較去年11月預測3.54％大幅上修4.17個百分點。

主計總處指出，去年11月因美國4月宣布對半導體及相關產品課徵100%關稅，對出口採保守預測。但今年1月中我國與美國達成貿易有利協議，對美出口半導體及衍生品享投資免稅配額及配額外最優惠稅率，我國以AI主的相關輸美產品去年對美出口近2千億美元，其中資通電子產品占比高達81.3％，隨著關稅不確定性因素消除，加上主要雲端服務業者（CSP）大幅擴增AI相關資本支出，對我國半導體及資通產品需求持續強勁。

主計總處認為，半導體領導廠商為舒緩供不應求瓶頸，加快在台建廠速度或優化跨製程產能，增加高階產品產量，相關封測與記憶體業者也因應市場需求調高在國內資本支出，相關產品供需緊俏，推升價格，都有助出口規模持續擴增。另外對等關稅降至15％且不疊加原最惠國關稅稅率，以及汽車零組件等產品享232關稅最優惠待遇，也有助提升傳產業者出口競爭力。

主計總處分析，AI蓬勃發展對出口帶來結構性增長效益，廣泛且將持續，預測115年商品出口7831億美元，年增 22.22％；來台旅客續增挹注服務輸出，併計商品與服務並剔除物價因素，115年輸出實質成長12.68％，上修7.84 個百分點。

進口部分，受出口及投資引申需求影響，115年商品進口5507億美元，年增13.87％，併計商品與服務並剔除物價因素，輸入實質成長9.06％，上修4.74個百分點。

至於民間消費，主計總處指出，上市櫃公司獲利良好，有助薪資調升及股利發放金額增加，挹注家庭可支配所得，股市創高推升財富效果，可望維繫消費動能，預測115年民間消費實質成長2.51％。

國人關心科技業赴美投資影響民間投資，主計總處表示，雖然半導體領導廠商自110年起赴美、日、德投資設廠，但全球AI基礎設施相關硬體需求強勁，遠超過產能供給，業者在國內投資並未停歇，且加大加快先進製程及高階封測產能投資力道，相關國內外供應鏈廠商亦積極擴充產能因應，加上研發能量穩健擴增，及航空業者擴充機隊，都推升投資持續成長，但房市低迷，約制部分投資動能，預測今年在去年成長10.81％的高基數下，仍可持續成長4.24％，併計公共投資，115年固定投資實質成長4.08％，上修1.91個百分點。

物價方面，主計總處指出，近期蔬果價格平穩，服務類物價漲幅也在高基數下持穩，惟油價小幅回升，外食費及房租漲勢延續，預測115年CPI上漲1.68％。