中東不安？台444億美元押注能源韌性 對美LNG採購占比倍增至25%

台美簽署對等貿易協定（ART），台灣承諾國營事業增加自美國採購石油、天然氣，以及電力設備等，其中，2025年至2029年對美採購444億美元的液化天然氣及原油。經濟部長龔明鑫表示，主要是天然氣採購的增加，中油採購美國天然氣的占比將由12％倍增，提高至25％。

龔明鑫13日說明國營事業中油及台電將增加對美國採購的規畫，中油目前從美國採購的石油占比已達60%，此比例因原油成分及煉油設備穩定性考量，將維持不變，但會增加天然氣的採購。

中油從美國採購液化天然氣（LNG）的比例預計將從目前的12％提升，至2029年達到25%，主要目的是分散能源來源，強化能源供應韌性，以降低對卡達及中東地區的依賴所帶來的區域風險。

龔明鑫解釋，增加美國LNG採購不只是採購量的增減，更涉及能源韌性，目前LNG主要是從卡達或中東進口，有地緣風險，對美採購占比提升至25％可有效分散來源，強化韌性，這是採購規畫改變的主要考量。龔明鑫表示，基本上是減少對卡達的採購量、轉向增加對美國的採購量。

此外，台電也被交付增加對美採購的任務。龔明鑫表示，增加採購的電力裝置，並不包括核電相關設備，台電核三廠的自主安全查須與原廠西屋公司討論，需要增加採購哪些設備，得等檢查完後比較清楚。

台電表示，台電公司2025～2029年已確定對美採購總金額約37億美元，包含現有美商發電機組運維備品、技師服務、電網運維設備材料等，以及2025年決標的大林燃氣發電機組與核一、二廠用過燃料室內乾貯設施。

同時，台電未來潛在對美採購需求總金額約200億美元，包含燃氣發電機組、儲能設施及核三廠用過燃料室內乾貯設施等，台電說明，台電的採購會依照採購法公開招標，雖然還無法確定得標廠商，但可依國際廠商分布情形推估潛在參與國家。