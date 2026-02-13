台泰貿易往來續增 2025年雙邊額度近194億美元

據駐泰代表處經濟組統計，台灣與泰國雙邊經貿往來持續成長，2025年貿易總值達193.73億美元，較前一年成長7.31%，顯示在全球經濟不確定性下，台泰經貿關係仍維持穩健動能。

依據海關資料，2025年台灣出口至泰國總額計127.84億美元，較2024年成長8.15%；我國進口自泰國總額計65.89億美元，較2024年成長5.70%，雙邊貿易總值合計193.73億美元，較2024年成長7.31%。

據駐泰代表處經濟組指出，就主要貿易產品而言，2025年台灣對泰國出口項目以資通訊與半導體相關產品為主，其中包括自動資料處理機及其附屬單元、積體電路、電腦零附件、印刷電路及半導體裝置。

自泰國進口的主要產品同樣集中於電子與電機設備，如積體電路、自動資料處理機及其附屬單元、電話機、空氣調節器以及變壓器與靜電式變流器等產品。

投資方面，根據泰國投資促進委員會（BOI）統計，2025年台商獲核准赴泰投資案件共131件，投資金額達273.53億泰銖（約新台幣276.68億）。

另外，依照台灣投資審議司的資料，自1952年至2025年12月止，泰國對台投資累計金額約12.33億美元，核准投資案件共564件。

駐泰代表藍夏禮曾向中央社表示，在泰國的台商已有逾20萬人，他們從事的行業和投資領域相當多元，有些是相對弱勢的傳產，也有一些已成功進入世界供應鏈。

他指出，泰國在新產業布局上具有優勢，尤其在環境、生活品質與投資便利度上，對PCB（印刷電路板）、軟體、新創、生技及醫材等產業更具吸引力。

藍夏禮表示，經貿合作已不再只是商業利益，國家安全已和半導體、AI及資通訊（ICT）發展息息相關。駐泰代表處將持續加強推動台泰之間的經貿、科技、教育、勞務和文化的連結與合作。