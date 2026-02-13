主計總處大舉上修 估115年經濟成長率衝7.71%
台美關稅底定，不確定性因素消除，加上AI需求持續暢旺，主計總處今天大舉上修115年經濟成長率預測值至7.71%，較去年11月的預測值3.54%上修4.17個百分點，上修幅度之大，超乎預期。
主計總處指出，今年1月中台灣與美國達成貿易有利協議，對美出口半導體及衍生品享投資免稅配額及配額外最優惠稅率，台灣以AI為主的相關輸美產品關稅不確定性消除，加上主要雲端服務業者大幅擴增資本支出，將使出口持續暢旺，拉動全年經濟表現。
主計總處預測115年經濟成長7.71%，國內生產毛額（GDP）規模突破1兆美元，每人GDP為4萬4181美元，CPI上漲1.68%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。