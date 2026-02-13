快訊

總理稱台灣代表處可改「台北」 立陶宛總統回應了

年假準備開跑出意外…國3北上新店隧道傳火燒車 回堵6公里

當台灣人塑膠？南韓職棒球員來台疑摸女性屁股 名單曝光、球團急出聲

主計總處大舉上修 估115年經濟成長率衝7.71%

中央社／ 台北13日電
主計總處今天大舉上修115年經濟成長率預測值至7.71%。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
主計總處今天大舉上修115年經濟成長率預測值至7.71%。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

台美關稅底定，不確定性因素消除，加上AI需求持續暢旺，主計總處今天大舉上修115年經濟成長率預測值至7.71%，較去年11月的預測值3.54%上修4.17個百分點，上修幅度之大，超乎預期。

主計總處指出，今年1月中台灣與美國達成貿易有利協議，對美出口半導體及衍生品享投資免稅配額及配額外最優惠稅率，台灣以AI為主的相關輸美產品關稅不確定性消除，加上主要雲端服務業者大幅擴增資本支出，將使出口持續暢旺，拉動全年經濟表現。

主計總處預測115年經濟成長7.71%，國內生產毛額（GDP）規模突破1兆美元，每人GDP為4萬4181美元，CPI上漲1.68%。

經濟成長率預測 關稅

延伸閱讀

保健食品關稅降至10％ 黃金舜：應讓降稅反映在售價、避免代理商暴利

台美關稅定案 蔣萬安表態：市民有知的權利、選擇的自由

川普擬放寬部分鋼鋁製品關稅救民調 官員也嫌執行起來太麻煩

保健食品會降價嗎？美國輸台關稅降10％ 專家直言注意能否反應在價格

相關新聞

主計總處大舉上修 估115年經濟成長率衝7.71%

台美關稅底定，不確定性因素消除，加上AI需求持續暢旺，主計總處今天大舉上修115年經濟成長率預測值至7.71%，較去年1...

華南金總經理換人做 公股與民股茶壺裡的風暴檯面化

財政部政務次長將由高雄市財政局長陳勇勝接手，在此同時，華南金控的公股總經理李耀卿將轉換跑道赴兆豐金旗下兆豐票券出任董事長，兆豐票券董座蕭玉美則接替李耀卿出任華南金總經理。看似一般職務異動的調整，事實上卻使華南金控的公股、民股的矛盾檯面化，茶壺裡的風暴隱然引爆。

彰化3.8億元產業轉型補助啟動 中小企業最高可申請200萬

彰化中小企業多，為鞏固競爭優勢，彰化縣政府宣布，縣府將提供新台幣3.8億元預算，推動產業轉型升級，精準鎖定產業「實體轉型...

經部攜手銀行歲末送暖　助逾2000家企業核貸76億

經濟部中小及新創企業署今天表示，已結合跨部會與公民營銀行啟動歲末關懷行動，自1月19日起主動聯繫逾26萬家中小微企業，掌...

解土方之亂 桃園「4大新制」即刻上路

土方之亂持續近1個月，桃園市政府近日召集營造、砂石、土方及不動產等業者密集開會，針對業界實務面困擾提解決方案，今天宣布開...

黃金配置價值優於白銀 渣打：4,600至4,700美元區間可分批布局

國際金價在今年1月30日罕見出現暴跌，現貨單日重挫近10%，劇烈波動導致投資人急於獲利了結或停損。不過，渣打銀行北亞區首...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。