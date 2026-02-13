主計總處大舉上修 估115年經濟成長率衝7.71%

台美關稅底定，不確定性因素消除，加上AI需求持續暢旺，主計總處今天大舉上修115年經濟成長率預測值至7.71%，較去年11月的預測值3.54%上修4.17個百分點，上修幅度之大，超乎預期。

主計總處指出，今年1月中台灣與美國達成貿易有利協議，對美出口半導體及衍生品享投資免稅配額及配額外最優惠稅率，台灣以AI為主的相關輸美產品關稅不確定性消除，加上主要雲端服務業者大幅擴增資本支出，將使出口持續暢旺，拉動全年經濟表現。

主計總處預測115年經濟成長7.71%，國內生產毛額（GDP）規模突破1兆美元，每人GDP為4萬4181美元，CPI上漲1.68%。