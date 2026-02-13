經部順道觀光補助措施即日起受理 新增線上申請

快訊

中央社／ 台北13日電

為吸引國際商務人士來台參與會展並延長停留，帶動觀光消費，經濟部國際貿易署今天公告修正「推動國際會議及展覽在台辦理」順道觀光補助措施，除放寬補助期間與金額外，並提高彈性增加線上申請方式，每案最高補助新台幣60萬元，盼擴大會展帶動的觀光與經濟效益。

貿易署表示，今年「順道觀光補助方案」修正有兩大重點，首先是放寬補助適用期間及金額，過去補助的順道觀光行程限於會展活動的前3天或後3天，今年將擴大納入會展舉辦期間辦理的觀光行程，同時調整補助金額，由原週間每人每次2000元、週末1500元，改為會展前後各3天每人每次2000元、會展舉辦期間1000元。

其次，除既有紙本作業外，今年新增線上申請機制，以簡化流程、提升行政效率，便利主辦單位作業。

貿易署指出，此案運用交通部觀光署相關預算，鼓勵來台參加國際會議或展覽的境外人士順道觀光，延長在台停留時間，提升旅遊支出，進一步放大會展活動的外溢效益。

在申請資格方面，只要是今年獲貿易署補助「推動國際會議及展覽在台辦理」的主辦單位均可提出申請，但不包含已申請「協助洽邀外商人士來台觀展採購計畫」者。補助對象為實際來台參與會展的國外人士及其陪同者，主辦單位應委託國內綜合或甲種旅行社規劃與執行相關觀光行程。

貿易署表示，申請時間自即日起至11月30日止，整體計畫執行期間為今年1月1日至12月31日，期望透過會展與觀光資源整合，強化台灣作為國際商務交流與旅遊目的地的吸引力。

