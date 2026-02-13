彰化3.8億元產業轉型補助啟動 中小企業最高可申請200萬

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化中小企業多，為鞏固競爭優勢，彰化縣政府宣布，縣府將提供新台幣3.8億元預算，推動產業轉型升級。記者林敬家／攝影
彰化中小企業多，為鞏固競爭優勢，彰化縣政府宣布，縣府將提供新台幣3.8億元預算，推動產業轉型升級，精準鎖定產業「實體轉型」痛點，針對一般工廠、納管及特定工廠提供實質補助，單一工廠最高可達200萬元。計畫將於今年3月1日正式受理申請，額滿為止。

彰化縣長王惠美表示，彰化是「中小企業原鄉」，近期的電力、人力，土地資源都對企業造成挑戰，縣府配合中央政策，針對傳統產業導入AI物聯網、提升自動化設備或引進高效能設備，協助地方企業進行實質檢測與改善。

彰化縣工業會理事長陳世曉表示，彰化縣在特定工廠轉型成效高居全台第一，受美國關稅及國際局勢影響，傳統產業面對嚴峻挑戰。希望政府恢復以往「產業升級條例」的精神，針對購置自動化機械給予直接稅收抵減或補助，讓業者更有意願實現轉型。　　

彰化縣經濟及綠能處表示，這次補助對象分為「一般工廠」及「納管工廠與特定工廠登記業者」兩類，一般工廠可申請四大項目補助，包括貸款利息補貼（最高10萬元）、符合ISO14064-1標準之碳盤查（最高10萬元）、購置或改善低碳智慧化設備（補助實際費用49%，最高150萬元）、以及設置智慧儲能系統（補助實際費用49%，最高200萬元），協助業者降低轉型成本、提升生產效能與競爭力。

彰化 中小企業

