彰化3.8億元產業轉型補助啟動 中小企業最高可申請200萬

彰化中小企業多，為鞏固競爭優勢，彰化縣政府宣布，縣府將提供新台幣3.8億元預算，推動產業轉型升級，精準鎖定產業「實體轉型」痛點，針對一般工廠、納管及特定工廠提供實質補助，單一工廠最高可達200萬元。計畫將於今年3月1日正式受理申請，額滿為止。

彰化縣長王惠美表示，彰化是「中小企業原鄉」，近期的電力、人力，土地資源都對企業造成挑戰，縣府配合中央政策，針對傳統產業導入AI物聯網、提升自動化設備或引進高效能設備，協助地方企業進行實質檢測與改善。

彰化縣工業會理事長陳世曉表示，彰化縣在特定工廠轉型成效高居全台第一，受美國關稅及國際局勢影響，傳統產業面對嚴峻挑戰。希望政府恢復以往「產業升級條例」的精神，針對購置自動化機械給予直接稅收抵減或補助，讓業者更有意願實現轉型。