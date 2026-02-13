對美採購項目金額出爐 液化天然氣、民用航空器共848億美元

台美完成簽署台美對等貿易協定，完成爭取對等關稅15%不疊加及232關稅最優惠等6目標。至於在採購部分，行政院表示，國營事業將基於能源安全與永續韌性，依其所需執行原定採購規劃，自美採購石油、天然氣、電力設備，及另採購民用航空器等，預計五年對美採購848億美元。

行政院指出，近年美商來台投資熱絡，在臺美投資MOU中，臺美雙方承諾建立雙向投資機制，我方將致力打造促進及便捷跨境投資最佳環境，鼓勵美商來臺投資於我「五大信賴產業」，包括半導體、人工智慧、國防科技、安全與監控、次世代通訊及生物科技產業等，美方也將協助對我關鍵產業進行投資融資，增進彼此共榮發展。

行政院指出，國營事業基於能源安全與永續韌性，將依其所需執行原定的採購規劃，自2025年至2029年陸續向美採購石油、天然氣、電力設備，以及另採購民航機等，不過採購仍須循台灣國內議約及採購程序等相關規定辦理。

至於採購金額為多少？行政院說明，對美採購液化天然氣及原油採購預計達444億美元；採購電力設備、電網設備、材料、發電機、儲存設施、船用設備、製鋼設備和其他設備則有252億美元，另外民用航空器及發動機採購為152億美元。