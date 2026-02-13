台美ART協定簽署 1,811項工業品獲豁免 經部：助攻經貿成長

台美經貿關係迎來重大里程碑，雙方正式完成對等貿易協定（ART）簽署，台灣輸美平均稅率降至12.32%。經濟部委託智庫評估，此舉將帶動我國產值最高成長0.012%，GDP最高成長0.005%，工業人數最多增加191人。

經濟部委託智庫進行推估，台美簽署貿易協定後，綜合考量進出口整體影響評估對我國產業整體產值、GDP及工業就業推估轉為正成長，產業產值從「-1.3%至-1.4%」變成「+0.003%~+0.012%」、GDP由「-0.3%~-0.78%」變成「+0.00%至+0.005%」、工業就業人數從「-3.6萬人」變成「+125人至+191人」。

經濟部指出，台灣與美國的對等貿易協定於12日簽署，除確認先前台美投資貿易MOU揭露的「台灣輸美對等關稅採15%且不疊加」及「半導體最優惠待遇」外，台灣輸美的工業產品部分有1,811項目額外豁免課徵對等關稅，預計適用的輸美產品平均稅率下降到12.32%。

針對美國輸入產品的開放部分，經濟部表示，除了現有的八成金額0關稅外，另外開放約18.3%金額為0關稅、20項軍工韌性相關產品部分減稅。以2024年而言，台灣新開放項目的進口金額64.4億美元，與美國豁免對等關稅項目的金額95.6億美元相比較小，總體進出口影響情形將有利我國。本次由行政院副院長鄭麗君領軍的相關部會談判團隊已圓滿完成與美磋商任務，將對台灣大部分產業帶來正面效益，提升我國中小企業及傳統產業對美出口競爭力。

針對工業產品部分，經濟部指出，我方向美方爭取包括重機電設備、航空器零組件、藥品及化學品、印刷品、以及金屬永磁鐵、輕油製品等1,811產品額外豁免課徵對等關稅，占我輸美需課徵對等關稅貿易值約36%（95.6億美元），使台灣工業產品出口美國適用對等關稅的平均稅率由35.79%降到12.32%，相較於主要競爭對手國適用相同或更為優惠的對等關稅。

在市場開放部分，經濟部表示，我國工業產品自美進口金額僅占台灣自世界進口總額一成，談判前原自美進口商品約八成已為0關稅產品，主要包括半導體設備、飛機、天然氣及石油等。本次談判結果僅新增工業產品自美進口值占比約18.3%（64.4億美元）對美降至0關稅；基於考量軍工產業韌性，我方爭取到中小貨車、數控臥式車床、機械零件、發電機、低壓設備連接器等20項僅部分降稅。

經濟部表示，為因應市場開放衝擊，經濟部已編列460億元韌性特別預算辦理「外銷貸款優惠保證加碼」、「中小微企業多元發展貸款加碼」、「研發轉型補助」及「爭取海外訂單」等四大措施。針對汽車產業，貨物稅減徵優惠已展延至2030年，並爭取30億元專款推動「車行天下」計畫；保健食品部分則協助業者開發利基型產品，創造差異性。

經濟部強調，台美關稅談判圓滿完成，成功消弭關稅政策不確定性，有利產業轉守為攻；將持續協助廠商擴大投資、布建海外通路並爭取訂單，搶占國際市場版圖。