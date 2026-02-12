AI助招募「更專注人才本質」

人力銀行業者指出，ＡＩ被運用在招募只是基本篩選，例如篩選學歷等，若用在臉部辨識，有些會涉及容貌、年齡歧視，反而有觸法之嫌。此外，金融業非常重視資歷、證照，如果是具備更多金融證照的老手，善用ＡＩ工具反而可以強化投資分析能力，並用ＡＩ產出報告給客戶建議，應該不用擔心被用ＡＩ考核影響工作權益。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，ＡＩ篩選仍有盲點，例如求職者透過關鍵字將企業要求的工作技能寫入履歷，但內容空泛，在第二關面試或進用後，仍會發現有差異，尤其是證照，有些人只是準備考證照，但還沒考上，這些都是ＡＩ難以篩選的盲點。此外，目前金融業除了面試，很多公股行庫及大型金控還有筆試，若是投信投顧證照要求更多，這些都很難被ＡＩ篩選。

至於金融業中高齡從業人員擔心ＡＩ考核或被解僱則「有點太提前焦慮」，因為目前ＡＩ取代金融業工作主要僅限客服人員。

在數位金融科技運用居領導地位的國泰世華銀行指出，大量招募的流程透過ＡＩ協助，可提升整體流程效率、減少人力負荷，幫助招募團隊能更專注於人才本質與適配度的評估；此外，ＡＩ只是扮演「輔助者」的角色，最後的決定仍在於相關部門主管。

國泰世華銀表示，導入ＡＩ工具可協助分析職能評測結果，同時對於透過求職者的預錄影音進行「非同步面試」時，ＡＩ也可比對職務的職能要求及人選回答內容產生分析報告，面試官可透過該報告快速掌握人選優劣勢，再結合面試場景重點提問，以提升面試官人工閱讀及分析測評結果的工作時間，優化面試流程與面試者體驗。