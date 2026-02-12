快訊

美股早盤／四大指數齊漲 美光飆高5%、輝達上揚1%

聽新聞
0:00 / 0:00

AI助招募「更專注人才本質」

聯合報／ 記者陳素玲朱漢崙／台北報導

人力銀行業者指出，ＡＩ被運用在招募只是基本篩選，例如篩選學歷等，若用在臉部辨識，有些會涉及容貌、年齡歧視，反而有觸法之嫌。此外，金融業非常重視資歷、證照，如果是具備更多金融證照的老手，善用ＡＩ工具反而可以強化投資分析能力，並用ＡＩ產出報告給客戶建議，應該不用擔心被用ＡＩ考核影響工作權益。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，ＡＩ篩選仍有盲點，例如求職者透過關鍵字將企業要求的工作技能寫入履歷，但內容空泛，在第二關面試或進用後，仍會發現有差異，尤其是證照，有些人只是準備考證照，但還沒考上，這些都是ＡＩ難以篩選的盲點。此外，目前金融業除了面試，很多公股行庫及大型金控還有筆試，若是投信投顧證照要求更多，這些都很難被ＡＩ篩選。

至於金融業中高齡從業人員擔心ＡＩ考核或被解僱則「有點太提前焦慮」，因為目前ＡＩ取代金融業工作主要僅限客服人員。

在數位金融科技運用居領導地位的國泰世華銀行指出，大量招募的流程透過ＡＩ協助，可提升整體流程效率、減少人力負荷，幫助招募團隊能更專注於人才本質與適配度的評估；此外，ＡＩ只是扮演「輔助者」的角色，最後的決定仍在於相關部門主管。

國泰世華銀表示，導入ＡＩ工具可協助分析職能評測結果，同時對於透過求職者的預錄影音進行「非同步面試」時，ＡＩ也可比對職務的職能要求及人選回答內容產生分析報告，面試官可透過該報告快速掌握人選優劣勢，再結合面試場景重點提問，以提升面試官人工閱讀及分析測評結果的工作時間，優化面試流程與面試者體驗。

AI 金融業

延伸閱讀

前東家願加薪邀他回去工作 網見金額搖頭：不吃回頭草

他怨面試科技廠「股票漲卻給低薪」 反遭一堆人吐槽：怎不當股東？

綠卡面試禁止逮捕移民配偶 司法部槓上法院

面試官傻眼！他曝05後履歷「2亂象」：以為在滑交友軟體

相關新聞

行政院核定 財政部次長由高市財政局長陳勇勝接任

消息人士指出，行政院已經核定由現任高雄市財政局長陳勇勝接任財政部政務次長，由於後續相關人事作業仍在進行中，預計最快年後接...

高市早苗拚經濟 國防支出是關鍵

日本首相高市早苗大膽解散眾議院提前舉行大選，她帶領的自民黨在四六五個席位中贏得三一六席，現在的問題是高市將如何利用這一優...

AI助招募「更專注人才本質」

人力銀行業者指出，ＡＩ被運用在招募只是基本篩選，例如篩選學歷等，若用在臉部辨識，有些會涉及容貌、年齡歧視，反而有觸法之嫌...

金融業導入AI 員工有4大憂慮

金融業使用ＡＩ雖然有助於業務及管理推展的效率，卻也讓員工日益憂心工作權不保。全國金融業工會聯合總會（全金聯）針對受僱人數...

非紅供應鏈採煉稀土礦 地礦中心最快第3季赴美考察礦源

經濟部1月底與美國完成台美經濟繁榮夥伴（EPPD）會議，簽署兩聲明、擴大7項合作，其中，關鍵礦物供應鏈的合作最快第3季就...

7家排碳大戶受美關稅影響 高碳洩漏審查4月定案

環境部最新統計，提出高碳洩漏風險事業單位共234家，其中受美國對等關稅政策顯著影響事業計有7家，另外後續需再由環境部、經...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。