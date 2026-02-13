快訊

瘦瘦針不分科別皆能開 監管鬆散用藥亂象多 衛福部：加強掌握流向

經部產發署長臉書發文…汽車產業 背水一戰

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

台美對等貿易協定（ART）即將簽訂，外界關切美國汽車全面開放，恐降至零關稅經濟部產發署長邱求慧表示，在台美關稅談判中，為比照其他國家對美開放市場，美國汽車進口關稅預期將大幅調降，這也成為台美協議中的一項隱憂。

邱求慧在臉書以「關稅新局下，台灣汽車產業的背水一戰」為題表示，目前國內仍有國瑞、三陽（2206）、鴻華、中華、裕隆、本田、福特、裕日等車廠，占據約一半國內市場，串聯2,700家零組件與相關業者，支撐超過30萬個就業機會，對經濟發展舉足輕重。若此刻大幅降稅，對本土產業的衝擊不小。

他更以「此刻已無退路」形容，經濟部提出規劃推動「車行天下」計畫，鼓勵車廠結合零件廠自主研發，轉向出口。「成功，台灣汽車產業將走向國際；失敗，可能歸零。這是背水一戰。」

「汽車關稅保護向來見仁見智，但是歷史無法重來，」他表示，經濟部日前已邀集車廠研商對策，提出產業轉型方向。過去在關稅保護下，多以授權組裝、內銷為主；面對開放浪潮，須走向外銷，才能建立競爭力。

他表示，經濟部規劃推動「車行天下」計畫，鼓勵車廠結合零件廠自主研發，擺脫對母廠依賴，並降低紅色供應鏈成分，轉以國際市場為目標。同時將協助取得國際認證，在車測中心打造智慧車輛驗證場域，期讓台灣汽車達到世界級標準。

