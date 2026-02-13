快訊

瘦瘦針不分科別皆能開 監管鬆散用藥亂象多 衛福部：加強掌握流向

財部政次長 陳勇勝接任

經濟日報／ 記者余弦妙邱琮皓／台北報導

行政院核定，高雄市財政局長陳勇勝將接任財政部政務次長，最快年後接任；另外公股高層人事也搬風，兆豐票券董事長蕭玉美將接任華南金控總經理。

政院近日核定財政部、公股高層人事案。前財政部次長李慶華在今年元月退休後，政院已核定陳勇勝接棒。財政部官員表示，尚未收到政院核定公文。

陳勇勝今年56歲，出身自財政部賦稅體系，從國稅局稅務員做起，並歷任賦稅署主秘、財產稅組組長等重要職務，因表現優異，溝通能力深獲肯定，高雄市長陳其邁2020年8月上任時，便延攬陳勇勝到高雄市擔任財政局長，在還債、促參招商等政策上表現亮眼。

而在公股金融體系方面，也迎來一波變動。政院已核定，蕭玉美將接任華南金控董事兼總經理；原華南金控總經理李耀卿則轉任兆豐票券董事長。此外，臺灣金控總經理施瑪莉自2024年8月上任迄今，考量業務銜接與經營穩定，同意其屆滿68歲後再延長任期一年，延任至2027年1月23日。

華南金控 高雄市 財政部

