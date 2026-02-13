化工品遭美課反傾銷稅

美國國際貿易委員會（USITC）完成產損終判，認定我國出口的多功能丙烯酸酯（Multifunctional Acrylate）及甲基丙烯酸酯等兩種單體和寡聚物（MAMMOs），對美國相關產業造成損害，裁定對台化工業將課徵反傾銷稅和反補貼稅。

經濟部表示，台廠當中長興（1717）、國精化、信捷先進材料等七家業者被點名，不過業者指出，因相關產品銷美比重極低，預估影響輕微，同時也將尋求替代方案解決。

USITC完成產損終判，後續美國商務部將據以發布反傾銷命令與平衡稅命令，預計對我業者課反傾銷稅率130.23%、平衡稅率103.43%。

經濟部回應表示，據海關統計，此案產品輸美金額僅占該產品全球總出口金額的5至6%，顯示對整體出口影響有限。

據了解，受影響廠商有長興材料、日勝化工、國精化學等上市櫃公司外，還有台灣科斯創、雙鍵化工、信捷先進材料及東昌化學。

對於此次裁定結果，國精化對此表示，該公司銷美業務只占整體營收的7至8%，其中，涉案的多功能丙烯酸酯兩項產品占約5%，對營運影響輕微，將另找替代外銷市場。

雙鍵則表示，去年曾收到美國商務部問卷，並提出初步回覆，但由於產品銷美比重極低，幾乎不構成後續影響，經評估後，未持續回覆美方。目前也未收到相關通知。

據了解，多功能丙烯酸酯與甲基丙烯酸酯單體及低聚物是UV固化技術的核心原料，被廣泛運用在3D列印材料、電子產品塗層、高性能油墨、牙科材料及觸控面板的接著劑。