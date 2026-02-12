排碳大戶去年首批自主減量計畫 估2030年減碳4,745萬噸

我國碳費制度去年正式上路，環境部12日召開碳費費率審議會，聽取高碳洩漏風險事業審核原則，以及徵收對象所提自主減量計畫之減量成效與成本分析。環境部表示，去年首批提出的自主減量計畫至2030年可帶來每年減碳約4,745萬噸，預計今年2月底將批次上網公開核定通過的自主減量計畫。

環境部12日召開碳費費率審議會，會中報告自主減量計畫審查情況。環境部表示，碳費徵收對象去年總計提出430件自主減量計畫，目前正積極審查中，其中已有190案經審查小組審查通過，另外有24廠撤案。同時，環境部也向委員報告1月公告的「碳費徵收對象申請認定屬高碳洩漏風險者審核原則」及申請情形。

據統計，申請符合屬公告17個行業別的事業計212廠、個案條件計22廠，總計有234廠，後續環境部將偕同經濟部組成審查小組進行審查，預計將於今年4月底前完成審查，讓徵收對象於5月繳交碳費時可以適用折扣優惠。

至於自主減量計畫帶來的減量成效與成本分析，經環境部統計，自主減量計畫總共提出約2,781項減量措施，至2030年可帶來每年約4,745萬噸CO2e之溫室氣體減量貢獻。環境部也補充說明，原先評估碳費制度將帶來3,700萬噸CO2e減量成效，是以所有徵收對象皆提出符合附表二減量指定目標保守估算，而最終有約67廠選擇附表一較嚴格之減量目標，因此預期可達到更高的減量效果。

環境部進一步分析各類型措施帶來之減量成效，其中屬低碳燃料轉換約占55%、製程改善及能效提升類型之措施約占40%，最後是使用再生能源類型（含自發自用及外購綠電）約占5%。在會中，委員也建議後續可以蒐集相關案例適時對外揭露，以擴大鼓勵我國產業共同參與減碳轉型。

此外，環境部也進一步分析自主減量計畫之減量成本，分析發現，目前提出之減量措施仍有部分具負成本的經濟效益，即攤提下來節省的能源經費支出大於設置及維運成本，主要為能源效率提升及製程改善等類型，顯示碳費制度確實驅動產業更主動去採行長期可帶來經濟效益的減量措施。

最後，環境部表示，審議會委員皆對於碳費徵收對象提出自主減量計畫的比率以及超過原預期之成效表達高度肯定與讚許，多數委員也強調碳費審議會在2024年提出之費率路徑調升建議，即以兩年為一期，至2030年分階段調升，以及高碳洩漏風險排放量調整係數未來將分階段提升之規定，提醒產業應即早投入減碳，以因應碳費制度的中長程規劃。