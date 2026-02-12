高市財政局長陳勇勝將接任財政部政務次長
財政部政務次長李慶華於今年1月退休後，懸缺近半月。據悉，行政院已核定高雄市財政局長陳勇勝接任財政部政務次長，預計最快年後接任。對此，財政部官員表示，尚未收到政院核定公文。
但知情人士透露，行政院已核定由現任高雄市財政局長陳勇勝接任財政部政務次長，但後續相關人事作業正在進行中。
高雄市財政局長陳勇勝今年56歲，同時兼任高雄銀行代理董事長、常務董事，他財稅資歷相當完整，經歷台北國稅局稅務員、財政部新聞聯繫科科、更在賦稅署財產稅組、稽徵行政組、所得組歷練，曾任雅太防制洗錢組織第三輪相互評鑑財政部代表，也因為任職於賦稅署期間表現優異，獲得2011年財政優秀人員、2012年模範公務人員。高雄市長陳其邁2020年8月上任時，更點名陳勇勝擔任高雄市財政局長。
財政部政務次長李慶華1月退休後，外界紛紛點名各派人馬。原先曾傳出財政部屬意由賦稅署長宋秀玲升任，但台南市財稅局長李建賢傳出因「個人生涯規劃」離職消息後，另有一派點名他為接任人選。
