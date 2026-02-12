快訊

台彩第二個頭獎「2000萬元超級紅包」竹縣姊妹刮出 工作15年成幸運號碼

2026馬年必備！「春節紅包計算機」一鍵無痛算帳 發紅包不再燒腦

幼兒園長之子毛畯珅性侵猥褻女童...1受害者父母求償 判賠60萬元

高市財政局長陳勇勝將接任財政部政務次長

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

財政部政務次長李慶華於今年1月退休後，懸缺近半月。據悉，行政院已核定高雄市財政局長陳勇勝接任財政部政務次長，預計最快年後接任。對此，財政部官員表示，尚未收到政院核定公文。

但知情人士透露，行政院已核定由現任高雄市財政局長陳勇勝接任財政部政務次長，但後續相關人事作業正在進行中。

高雄市財政局長陳勇勝今年56歲，同時兼任高雄銀行代理董事長、常務董事，他財稅資歷相當完整，經歷台北國稅局稅務員、財政部新聞聯繫科科、更在賦稅署財產稅組、稽徵行政組、所得組歷練，曾任雅太防制洗錢組織第三輪相互評鑑財政部代表，也因為任職於賦稅署期間表現優異，獲得2011年財政優秀人員、2012年模範公務人員。高雄市長陳其邁2020年8月上任時，更點名陳勇勝擔任高雄市財政局長。

財政部政務次長李慶華1月退休後，外界紛紛點名各派人馬。原先曾傳出財政部屬意由賦稅署長宋秀玲升任，但台南市財稅局長李建賢傳出因「個人生涯規劃」離職消息後，另有一派點名他為接任人選。

高雄市 財政部 董事長

延伸閱讀

司法不該介入國會暴力？大法官解釋早已說明 法界：有提告也該調查

進擊的小泉進次郎！任防衛大臣、拜會美防長、掃77%選票大勝 謝金河：高市後的潛力人物

元月證交稅增1.7倍 創高

南韓、大陸電磁鋼品反傾銷案 經濟部初步認定損害產業

相關新聞

行政院核定 財政部次長由高市財政局長陳勇勝接任

消息人士指出，行政院已經核定由現任高雄市財政局長陳勇勝接任財政部政務次長，由於後續相關人事作業仍在進行中，預計最快年後接...

非紅供應鏈採煉稀土礦 地礦中心最快第3季赴美考察礦源

經濟部1月底與美國完成台美經濟繁榮夥伴（EPPD）會議，簽署兩聲明、擴大7項合作，其中，關鍵礦物供應鏈的合作最快第3季就...

7家排碳大戶受美關稅影響 高碳洩漏審查4月定案

環境部最新統計，提出高碳洩漏風險事業單位共234家，其中受美國對等關稅政策顯著影響事業計有7家，另外後續需再由環境部、經...

台海若戰全球經損逾10兆美元 彭博：衝突數月台灣經濟重創40%

彭博經濟學家12日發布報告，列出台海局勢五種情境，其中最極端的是美中因此爆發衝突，全球第一年將付出經濟損失 10.6 兆...

美國汽車零關稅？經部產發署：台灣已無退路 只能「背水一戰」

台美對等貿易協定（ART）即將簽訂，外界關切美國汽車全面開放，恐降至零關稅。經濟部產發署長邱求慧在臉書表示，為了比照其他...

元大金獲利寫最強1月 純益達64億元 EPS 0.48元

金控公司元月獲利陸續開出，繼玉山金、國票金、永豐金之後，元大金昨（11）日公布2026年1月自結稅後純益64.4億元，創...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。