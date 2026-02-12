廢核平台：SMR仍有多問題 與外界期待有落差
全國廢核行動平台今天說，即使核能技術與法規成熟國家，小型模組化反應爐（SMR）也普遍有成本失控、工期延宕與計畫取消問題，與「快速、可靠補足產業用電」的期待存在落差。
行政院長卓榮泰10日表示，國力就是電力，繼續落實二次能源轉型，開發多元綠能、強化電網韌性，並全面接受全世界先進新式核能技術，讓產業界更安心。
廢核平台發布新聞稿表示，核安有保障、核廢有去處與國民高度共識原則應是政府檢視核電政策最基本門檻，如果無法說明3項原則在制度、技術與治理層面如何落實，即使以「新式核能」重新包裝，仍無法回應社會對核安、核廢與國家安全的長期關切及高度期待。
廢核平台說，能源轉型核心不只是「電力不能中斷」，更關乎供電方式、風險承擔、外部成本及是否會把未解決的問題留給未來世代，否則在缺乏制度、透明評估與社會溝通前提下，僅討好產業需求或盲目跟隨商業炒作，無助建立社會共識，反而可能加深社會對立。
