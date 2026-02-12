非紅供應鏈採煉稀土礦 地礦中心最快第3季赴美考察礦源

經濟部1月底與美國完成台美經濟繁榮夥伴（EPPD）會議，簽署兩聲明、擴大7項合作，其中，關鍵礦物供應鏈的合作最快第3季就有進展。龔明鑫指派地礦中心前往美國「探礦」，評估是品質是符合我國半導體等產業的需求，地礦中心鎖定德州、加州，以及懷俄明州，最快第3季啟程赴美進行礦源調查。

地礦中心主任徐銘宏指出，EPPD會議與美方討論關鍵礦物合作議題，涵蓋礦源與技術兩大面向，精煉技術部分，我方已有一定基礎，但礦源方面，則需進一步實地調查與評估，因此指示地礦中心規劃赴美進行礦源盤點與研究。

徐銘宏表示，根據2024年盤點資料，全球稀土產能約39萬噸，其中中國大陸約27萬噸，美國約4.2萬噸，緬甸3.1萬噸，澳洲1.6萬噸，加拿大約5000噸，為避免供應鏈過度集中，礦源應多元化布局，因此除了澳洲與加拿大，也將美國列為重點考察對象。

不過，美國現有量產礦山多以「輕稀土」為主，地礦中心指出，稀土元素共17種，依原子量輕重分為輕稀土與重稀土。輕稀土在礦石中的含量通常較高，可達2%至10%；重稀土含量則可能僅0.1%甚至0.01%，提煉難度高、資源更為稀少。

徐銘宏表示，我國產業需求較接近重稀土，尤其高科技、半導體、國防與航太等應用，對耐高溫、性能穩定的重稀土元素依賴較深，因此，美國礦源結構與我國產業需求之間仍存在差距，是否能找到符合條件的礦山，是此行重要評估重點。

地礦中心此次赴美除了解礦源條件外，也將掌握美方與其他國家的合作情況，尋求多邊合作可能性，未來不排除透過台美、台澳或更多國家參與的多元合作模式，逐步建立穩定且多元的稀土供應鏈。