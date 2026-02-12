快訊

2026馬年必備！「春節紅包計算機」一鍵無痛算帳 發紅包不再燒腦

幼兒園長之子毛畯珅性侵猥褻女童...1受害者父母求償 判賠60萬元

欲與台積電一較高下！Rapidus力拚2028年前 2奈米製程全面量產

聽新聞
0:00 / 0:00

非紅供應鏈採煉稀土礦 地礦中心最快第3季赴美考察礦源

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部地礦中心最快第3季赴美考察稀土礦源。圖／本報資料照片
經濟部地礦中心最快第3季赴美考察稀土礦源。圖／本報資料照片

經濟部1月底與美國完成台美經濟繁榮夥伴（EPPD）會議，簽署兩聲明、擴大7項合作，其中，關鍵礦物供應鏈的合作最快第3季就有進展。龔明鑫指派地礦中心前往美國「探礦」，評估是品質是符合我國半導體等產業的需求，地礦中心鎖定德州、加州，以及懷俄明州，最快第3季啟程赴美進行礦源調查。

地礦中心主任徐銘宏指出，EPPD會議與美方討論關鍵礦物合作議題，涵蓋礦源與技術兩大面向，精煉技術部分，我方已有一定基礎，但礦源方面，則需進一步實地調查與評估，因此指示地礦中心規劃赴美進行礦源盤點與研究。

徐銘宏表示，根據2024年盤點資料，全球稀土產能約39萬噸，其中中國大陸約27萬噸，美國約4.2萬噸，緬甸3.1萬噸，澳洲1.6萬噸，加拿大約5000噸，為避免供應鏈過度集中，礦源應多元化布局，因此除了澳洲與加拿大，也將美國列為重點考察對象。

不過，美國現有量產礦山多以「輕稀土」為主，地礦中心指出，稀土元素共17種，依原子量輕重分為輕稀土與重稀土。輕稀土在礦石中的含量通常較高，可達2%至10%；重稀土含量則可能僅0.1%甚至0.01%，提煉難度高、資源更為稀少。

徐銘宏表示，我國產業需求較接近重稀土，尤其高科技、半導體、國防與航太等應用，對耐高溫、性能穩定的重稀土元素依賴較深，因此，美國礦源結構與我國產業需求之間仍存在差距，是否能找到符合條件的礦山，是此行重要評估重點。

地礦中心此次赴美除了解礦源條件外，也將掌握美方與其他國家的合作情況，尋求多邊合作可能性，未來不排除透過台美、台澳或更多國家參與的多元合作模式，逐步建立穩定且多元的稀土供應鏈。

美國 半導體 經濟部 稀土

延伸閱讀

美國就業數據壓抑降息預期 亞股收盤互有漲跌

政府與美國貿易協議犧牲農民 印度工會號召罷工「店家全閉門不開」

冬奧／美國在競速滑冰、自由式滑雪接連奪金 冰舞也摘銀

新聞中的公民與社會／川普放話格陵蘭計畫「沒有回頭路」 歐盟為何考慮啟動ACI？

相關新聞

行政院核定 財政部次長由高市財政局長陳勇勝接任

消息人士指出，行政院已經核定由現任高雄市財政局長陳勇勝接任財政部政務次長，由於後續相關人事作業仍在進行中，預計最快年後接...

非紅供應鏈採煉稀土礦 地礦中心最快第3季赴美考察礦源

經濟部1月底與美國完成台美經濟繁榮夥伴（EPPD）會議，簽署兩聲明、擴大7項合作，其中，關鍵礦物供應鏈的合作最快第3季就...

7家排碳大戶受美關稅影響 高碳洩漏審查4月定案

環境部最新統計，提出高碳洩漏風險事業單位共234家，其中受美國對等關稅政策顯著影響事業計有7家，另外後續需再由環境部、經...

台海若戰全球經損逾10兆美元 彭博：衝突數月台灣經濟重創40%

彭博經濟學家12日發布報告，列出台海局勢五種情境，其中最極端的是美中因此爆發衝突，全球第一年將付出經濟損失 10.6 兆...

美國汽車零關稅？經部產發署：台灣已無退路 只能「背水一戰」

台美對等貿易協定（ART）即將簽訂，外界關切美國汽車全面開放，恐降至零關稅。經濟部產發署長邱求慧在臉書表示，為了比照其他...

元大金獲利寫最強1月 純益達64億元 EPS 0.48元

金控公司元月獲利陸續開出，繼玉山金、國票金、永豐金之後，元大金昨（11）日公布2026年1月自結稅後純益64.4億元，創...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。