AI應用需求推進 我國玻璃纖維梭織布去年出口值大增4成、創新高

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

財政部12日發布統計通報。據經濟部調查，我國玻纖布及玻璃纖維生產量值自2022年起逐年下降，主要受全球電子產業景氣調整，以及海外同業產能開出加劇市場競爭等影響，但隨產品趨向輕薄及高值化，近2年產值已先後回升，2025年前11月分別年增17.6％、7.5％（以新臺幣計），玻纖布產值並創近19年同期新高。

玻璃纖維（包含紗、切股、紗束等）為重要工業用原材料，具強韌、尺寸安定性及絕緣等特性，廣泛應用於電子產業、建築結構、船體及運動器材等領域；玻璃纖維紗編織而成梭織布，則是印刷電路板（PCB）基材之核心構成要素。

據經濟部調查，我國玻纖布及玻璃纖維生產量值自2022年起逐年下降，主要受全球電子產業景氣調整，以及海外同業產能開出加劇市場競爭等影響，但隨產品趨向輕薄及高值化，近2年產值已先後回升，2025年前11月分別年增17.6％、7.5％（以新臺幣計），玻纖布產值並創近19年同期新高。

若對應我國輸出入貨品號列第7019節「玻璃纖維及其製品」，並將梭織物相關者從中拆分觀察，近年玻璃纖維及玻纖布出口量多呈下滑趨勢，出口值則於2024年止跌回升，其中玻纖布於2025年出口達3.5億美元，創歷史新高，年增39.9％，顯示其規格朝向高性能、高技術門檻發展，主要反映人工智慧（AI）伺服器、先進製程晶片應用擴展，帶動高頻高速電路板及載板等產品升級，而隨高階玻纖布需求攀升，市場供給吃緊，進一步推升產品價格亦是要因。

今年供需結構展望仍偏緊俏，國內廠商積極擴增高階產線，出口動能可望續獲支撐。外銷地區方面，玻纖布出口集中於東亞電子製造產業鏈，2025年以中國大陸占比57.3％居首，其後依序為日本17.5％、南韓12.5％；玻璃纖維出口則以美國、歐洲為主，近2年合占比重約6成。

