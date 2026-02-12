行政院核定 財政部次長由高市財政局長陳勇勝接任

消息人士指出，行政院已經核定由現任高雄市財政局長陳勇勝接任財政部政務次長，由於後續相關人事作業仍在進行中，預計最快年後接任。

財政部政務次長李慶華今年1月退休，原本財政部屬意由賦稅署長宋秀玲升任，但府院高層另有想法，最後拍板由陳勇勝接任。而陳勇勝接任財政部次長後，宋秀玲的動向以及是否牽動賦稅系統的高層人事調整，將成為賦稅圈關注焦點。

李慶華主要負責督導賦稅業務，而現年56歲的陳勇勝也是財稅人員出身，他曾任台北國稅局稅務員、財政部新聞聯繫科科長，財政部賦稅署專委、副組長、組長、主秘等職務。2020年8月高雄市長陳其邁延攬陳勇勝擔任高雄市財政局長至今，他目前並兼任高雄銀行代理董事長。