近8年台灣經濟成長36.6% 央行：小型開放經濟不宜嚴格通膨目標化

中央銀行出具最新「貨幣政策架構操作策略檢視報告」，央行表示，自2017年至2025年，台灣累計經濟成長率達36.6%，遠高於美國(21.5%)、南韓(17.9%)、歐元區(10.1%)、英國(8.5%)、日本(2.7%)。在此期間內，央行採行妥適的利率、貨幣與信用，以及外匯政策，且均達成法定經營目標。小型開放經濟不宜嚴格通膨目標化，目前央行中期監控物價穩定採行CPI年增率介於0%~2%的區間。

央行表示，國內長期存在超額儲蓄，反映有效需求不足，亦使通膨率不易上升。雖然2018年以來，全球經歷美中爭端、COVID-19疫情及俄烏戰爭等非預期事件接連衝擊，台灣通膨上升，但相對其他經濟體仍屬溫和。2025年台灣CPI相較2017年上升13.6%，遠低於英國(33.9%)、美國(31.5%)、歐元區(26.7%)、南韓(19.4%)等經濟體。

央行經研處處長曹體仁表示，央行現行官網揭示「本行中期監控物價穩定採行CPI年增率介於0%~2%的區間定義」；此代表央行設有名目制約的量化通膨率目標，容易理解、透明度高，且有助於可究責性；同時賦予彈性，符合國際發展趨勢。

曹體仁表示，根據近年經驗，央行貨幣政策架構採行嚴格的通膨目標化在執行上存有若干缺陷，如一味為達到所設定目標可能不利金融穩定；小型開放經濟體尤不宜採行，主要係其通膨易受國際原物料價格等外來因素影響，多屬輸入性通膨。此外，全球化性質轉變、氣候變遷等供給面衝擊，使通膨預測益加困難，除削弱央行貨幣政策對通膨率的影響，亦加深央行實現精確通膨率目標之難度。