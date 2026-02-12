快訊

2026馬年必備！「春節紅包計算機」一鍵無痛算帳 發紅包不再燒腦

幼兒園長之子毛畯珅性侵猥褻女童...1受害者父母求償 判賠60萬元

欲與台積電一較高下！Rapidus力拚2028年前 2奈米製程全面量產

近8年台灣經濟成長36.6% 央行：小型開放經濟不宜嚴格通膨目標化

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中央銀行出具最新「貨幣政策架構操作策略檢視報告」，央行表示，自2017年至2025年，台灣累計經濟成長率達36.6%，遠高於美國(21.5%)、南韓(17.9%)、歐元區(10.1%)、英國(8.5%)、日本(2.7%)。在此期間內，央行採行妥適的利率、貨幣與信用，以及外匯政策，且均達成法定經營目標。小型開放經濟不宜嚴格通膨目標化，目前央行中期監控物價穩定採行CPI年增率介於0%~2%的區間。

央行表示，國內長期存在超額儲蓄，反映有效需求不足，亦使通膨率不易上升。雖然2018年以來，全球經歷美中爭端、COVID-19疫情及俄烏戰爭等非預期事件接連衝擊，台灣通膨上升，但相對其他經濟體仍屬溫和。2025年台灣CPI相較2017年上升13.6%，遠低於英國(33.9%)、美國(31.5%)、歐元區(26.7%)、南韓(19.4%)等經濟體。

央行經研處處長曹體仁表示，央行現行官網揭示「本行中期監控物價穩定採行CPI年增率介於0%~2%的區間定義」；此代表央行設有名目制約的量化通膨率目標，容易理解、透明度高，且有助於可究責性；同時賦予彈性，符合國際發展趨勢。

曹體仁表示，根據近年經驗，央行貨幣政策架構採行嚴格的通膨目標化在執行上存有若干缺陷，如一味為達到所設定目標可能不利金融穩定；小型開放經濟體尤不宜採行，主要係其通膨易受國際原物料價格等外來因素影響，多屬輸入性通膨。此外，全球化性質轉變、氣候變遷等供給面衝擊，使通膨預測益加困難，除削弱央行貨幣政策對通膨率的影響，亦加深央行實現精確通膨率目標之難度。

通膨 央行 貨幣政策

延伸閱讀

陸1月CPI增速 探近三月低點

去年薪資增3% 26年最大

期貨商論壇／匯率期 避險優選

大陸1月CPI按年升0.2％ 低於預期

相關新聞

行政院核定 財政部次長由高市財政局長陳勇勝接任

消息人士指出，行政院已經核定由現任高雄市財政局長陳勇勝接任財政部政務次長，由於後續相關人事作業仍在進行中，預計最快年後接...

非紅供應鏈採煉稀土礦 地礦中心最快第3季赴美考察礦源

經濟部1月底與美國完成台美經濟繁榮夥伴（EPPD）會議，簽署兩聲明、擴大7項合作，其中，關鍵礦物供應鏈的合作最快第3季就...

7家排碳大戶受美關稅影響 高碳洩漏審查4月定案

環境部最新統計，提出高碳洩漏風險事業單位共234家，其中受美國對等關稅政策顯著影響事業計有7家，另外後續需再由環境部、經...

台海若戰全球經損逾10兆美元 彭博：衝突數月台灣經濟重創40%

彭博經濟學家12日發布報告，列出台海局勢五種情境，其中最極端的是美中因此爆發衝突，全球第一年將付出經濟損失 10.6 兆...

美國汽車零關稅？經部產發署：台灣已無退路 只能「背水一戰」

台美對等貿易協定（ART）即將簽訂，外界關切美國汽車全面開放，恐降至零關稅。經濟部產發署長邱求慧在臉書表示，為了比照其他...

元大金獲利寫最強1月 純益達64億元 EPS 0.48元

金控公司元月獲利陸續開出，繼玉山金、國票金、永豐金之後，元大金昨（11）日公布2026年1月自結稅後純益64.4億元，創...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。