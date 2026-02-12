快訊

新北少年割頸案定讞…死者父氣喊要說出一切 點名法官：誰敢帶回去教？

賴總統特赦長照悲歌！8旬母道謝後陷沉默 律師曝心境：自認為做錯事

川普4月初訪陸、貝森特先見何立峰？陸外交部、商務部回應了

唐獎喜迎諾獎得主奧馬爾･亞基再來台 領紅包、吃年糕提前過新年

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

唐獎永續發展獎得主奧馬爾．亞基（Omar M. Yaghi）近日受邀來台，出席Healthcare conference Taipei 2026活動，他在12日到唐獎教育基金會，分享去年10月獲得2025年諾貝爾獎化學獎的榮耀與喜悅。

適逢農曆新年前，唐獎教育基金會執行長陳振川特別代表創辦人尹衍樑博士，致贈新年紅包給亞基教授，說明紅包的意涵，並祝福他新的一年—龍馬精神、馬到成功。同時，基金會也準備了象徵「步步高升」的發糕與年糕、「大吉大利」的橘子及年糖等應景食物以款待遠道而來的亞基教授及嘉賓們，讓他們體驗台灣春節的喜氣洋洋，提前過新年！

此外，亞基教授也特別從美國帶了諾貝爾獎獎章回唐獎基金會與陳振川合影，分享榮耀。陳振川感佩地表示，亞基教授在金屬有機框架領域之重大貢獻，不僅能解決當今世界永續發展的困境，還能應用在生技醫藥等領域，MOFs與COFs未來的發展潛力令人期待。更難得可貴的是，即使亞基教授獲獎無數，仍然保有謙遜、誠懇的態度。兩年前他在唐獎大師論壇、青年對談，分享自身勇於追求夢想，奮鬥不懈的歷程更激勵不少年輕人。

奧馬爾．亞基去年與Susumu Kitagawa（Kyoto University），Richard Robson（University of Melbourne）等兩位教授共同獲得2025年諾貝爾獎化學獎。這是繼唐獎首屆2014年生技醫藥獎得主詹姆斯．艾利森（James P. Allison）和本庶 佑（Tasuku Honjo）於2018年共同榮獲諾貝爾醫學獎，2016年唐獎生技醫藥獎得主伊曼紐．夏彭提耶(Emmanuelle Charpentier)和珍妮佛．道納(Jennifer A. Doudna)共同榮獲2020年諾貝爾化學獎，2022年唐獎生技醫藥獎得主卡塔林·卡里科（Katalin Kariko）、德魯·魏斯曼（Drew Weissman）共同獲得2023年諾貝爾醫學獎後，榮登第七位，第四度獲得諾貝爾獎殊榮的唐獎得主。

諾貝爾獎 唐獎

延伸閱讀

悶死身障兒判2年半獲特赦 8旬婦：感謝總統 小孩可以放心了

親戚小孩出社會還拿紅包？頂客夫妻苦惱「要包多久」 網曝關鍵時機

婚後要包紅包給公婆？人妻閃婚陷難題 過來人建議：共同署名

第2個2000萬元頭獎幸運兒出列 刮刮樂財神爺往南移到這縣市

相關新聞

老祖宗保佑我！威力彩連摃30期 今晚頭獎「上看13.5億元」

台灣彩券公司12日表示，威力彩已累積30期頭獎未開出，今晚預估銷售6.0~6.5億元，頭獎累積金額預估上看13.5億元，...

遭空拍機投毒案波及！張美阿嬤農場動物無處可去…這間動物園接手救援

宜蘭縣震驚社會的空拍機動物投毒案，王姓男子因不滿員工跳槽，三度投放摻有農藥「托福松」的飼料，造成多隻動物死亡。雖屬個人犯...

瘦瘦針超夯！未諮詢醫師自行打針 竟引發「這問題」嚴重嘔吐進急診

近日，俗稱瘦瘦針的針劑腸泌素，在台灣、全世界與網路世界引發許多討論風潮。台灣肥胖醫學會理事長、中國醫藥大學附設醫院社區暨...

過年大掃除！網哀號洗衣量暴增 家事達人提醒1件事別拖到小年夜才做

農曆春節腳步逼近，家家戶戶陸續展開大掃除，然而「年前洗衣」往往是許多人最頭痛的環節。近期社群平台上出現不少網友哀號窗簾、...

「馬」上拒菸…二手菸危害不只肺癌 增中風、冠心病風險

依「113年國人吸菸行為調查結果」顯示，我國18歲以上人口家庭二手菸暴露率為35.6%，平均每3個人就有1人面臨於家庭二...

健身越勤那話兒越小？許藍方曝「雞雞變短」真相 抽菸喝酒都是地雷

不少男性對生殖器大小相當在意，性學博士許藍方近日分享，其實只要是健康男性，都可能在特定情況下出現陰莖「看起來變短」的現象，多數屬於暫時性變化，並非真正縮水。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。