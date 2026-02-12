財部督導公股銀行主動關懷中小企業 已完成超過25萬家

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

總統指示加強對中小企業關懷，與落實行政院各項協助中小企業政策，財政部督導各公股銀行自今年1月21日起，以親訪或電訪等多元方式主動關懷中小企業客戶，截至今年2月11日，優先關懷對象合計2,687家，自主關懷對象合計25萬1,382家，均已全數完成。

財政部表示，為協助中小微企業面臨國際局勢變化的挑戰與資金需求，透過公股銀行主動關懷，溫暖協助中小微企業解決困難，穩健經營及降低營運壓力，持續打造更友善的投資與營商環境。

公股銀行關懷對象包括經濟部「中小微企業多元發展專案貸款」、財政部因應美國對等關稅政策金融支持等申辦企業，三周內未核貸者列為優先關懷對象，以及對各公股銀行現有中小企業客戶辦理自主關懷。關懷內容包括了解客戶經營狀況、目前所需協助，並說明政府挺中小企業各項金融支持方案，協助企業完成該兩項專案貸款申請；如有未符合條件者，也提供其他適用貸款方案、轉介聯輔中心及提供寬緩協助等及時處理，以因應企業實需。

財政部進一步表示，部分企業反映建議延長相關利息補貼或政策性補助的適用期間，或提高中小企業信用保證基金的保證成數或額度，已轉請經濟部通盤研議中。

財政部也請各公股銀行務必落實關懷各中小微企業，並協助到位，降低客訴民怨，使基層產業真實感受政府的關懷協助，及時主動提供必要相關金融支持，壯大中小企業經營體質及競爭力。

