成本變競爭力 學者：碳費促提升生產如減碳投資

環境部統計，排碳大戶若達自主減量計畫目標，2030年較2025年可減約4745萬噸。學者表示，碳費制度最重要的是促使業者正視減碳，部分業者轉為生產力提升，更像是一種減碳投資。

環境部今天召開「115年第1次碳費費率審議會」，討論排碳大戶的自主減量計畫、碳費制度及高碳洩漏風險事業單位等議題。

根據統計，已提出的430件自主減量計畫，預估到2030年可減碳約4745萬公噸，較去年預估值更多出1000萬噸，主要原因是有67家廠商選擇挑戰難度較高的減碳目標，以取得每噸碳50元的優惠費率，對整體減量貢獻顯著。

中華經濟研究院能源與環境研究中心主任劉哲良告訴中央社記者，減碳4745萬噸所代表的意義，是指如果全部的自主減量計畫都落實，從2030年之後相對於2025年可以減少4745萬噸碳。

劉哲良認為，除了實際的減碳數字之外，更重要的是碳費促進業者加速改變。他舉例，透過改善製程及能源效率，讓業者的生產效率變好，生產要花的能源成本減少，過去廠商可能因為成本回收年限長或設備未損壞而不願更換；但長期而言，足以抵銷初期投入，轉化為生產力提升，這部分與其說是碳費成本，不如說是減碳投資。

劉哲良提到，真正屬於成本增加的是燃料轉換，如重油或燃煤轉成天然氣，然而，若是從供應鏈的角度來看，在國際間減碳的要求下，雖然成本增加，但也增加了國際競爭力。

劉哲良補充，現行的碳費定價為每公噸新台幣300元，到2030年可能會提高到1200至1800元，這才是業者要計算的成本；碳費制度建立是讓業者提早先進行低碳投資，再透過優惠費率吸引廠商加大減碳力道。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯告訴中央社記者，碳費制度推行至今，最重要的成果就是能夠看見實際的減量數字，在確定的自主減量計畫下，可以預見未來的減碳成效。