快訊

老祖宗保佑我！威力彩連摃30期 今晚頭獎「上看13.5億元」

今年首例麻疹個案！8個月大男嬰越南得麻疹 多達400人遭列管

後悔？才說設台灣代表處「被火車撞」 立陶宛總理再發聲：改名台北不是大問題

7家排碳大戶受美關稅影響 高碳洩漏審查4月定案

中央社／ 台北12日電
環境部最新統計，提出高碳洩漏風險事業單位共234家，其中受美國對等關稅政策顯著影響事業計有7家。圖／AI生成
環境部最新統計，提出高碳洩漏風險事業單位共234家，其中受美國對等關稅政策顯著影響事業計有7家。圖／AI生成

環境部最新統計，提出高碳洩漏風險事業單位共234家，其中受美國對等關稅政策顯著影響事業計有7家，另外後續需再由環境部、經濟部聯合審查，預計4月底前完成審定。

根據碳費收費辦法，溫室氣體年排放量達2.5萬公噸以上的電力、燃氣供應業及製造業，今年5月底前應依去年全年排碳量繳交碳費，一般費率為每噸碳新台幣300元，環境部提供優惠方案，若業者提出自主減量計畫，並獲環境部審核通過，碳費可調降為每噸碳50元或100元。

另外，若屬於高碳洩漏風險事業、提自主減量計畫並審查通過，所需繳交的碳費可再乘上排放量調整係數值，現階段係數為0.2，亦即碳費可打2折。

環境部今天召開「115年第1次碳費費率審議會」。環境部氣候變遷署長蔡玲儀告訴中央社記者，最新統計已提出的430件自主減量計畫，預估到2030年可減碳約4745萬公噸，較去年預估值更多出1000萬噸，主要原因是有67家廠商選擇挑戰難度較高的減碳目標，以取得每噸碳50元的優惠費率，對整體減量貢獻顯著。

不過，蔡玲儀指出，430件中已有24件因評估無法達成目標而主動撤案；撤案廠商今年必須按每噸碳300元的原始費率繳納碳費。

另外在高碳洩漏風險產業申請概況方面，蔡玲儀說，原先預估符合類別一「正面表列」資格者共有262家，最終截止收件共212家提出申請；未申請的主要原因是業者自行估算後，不取得高碳洩漏風險資格比較符合成本，大多是剛過2.5萬噸門檻的事業單位。

另外在類別二部分，受美國對等關稅政策顯著影響事業計有7家，因反傾銷稅影響毛利者有5家，確實受到碳費影響者有10家。這些單位需要再經由環境部與經濟部組成小組共同審理，預計4月底前完成審定，以銜接5月的繳費時程。

根據「碳費徵收對象申請認定屬高碳洩漏風險者審核原則」，類別一是依行政院主計總處行業統計分類，正面表列共17個行業；類別二需具體證明其確實受到碳洩漏風險影響，須符合條件包含徵收年度碳費費額占營業毛利30%以上或徵收年度營業毛利為負值；主要產品為財政部公告課徵反傾銷稅的事業；去年至今年受美國對等關稅政策顯著影響事業等。

碳費 環境部 對等關稅 反傾銷 減碳 電力

延伸閱讀

民進黨拿民調盼立院速審關稅協定 民眾黨團：閹割實質審議權利？

民進黨關稅民調：超過七成民眾希望立院速審

川普對外談貿易遭國會拆台？美眾院過半否決對加拿大關稅

川普關稅判決最快20日掀牌 大法官傑克森：牽涉許多細膩的法律爭點

相關新聞

台海若戰全球經損逾10兆美元 彭博：衝突數月台灣經濟重創40%

彭博經濟學家12日發布報告，列出台海局勢五種情境，其中最極端的是美中因此爆發衝突，全球第一年將付出經濟損失 10.6 兆...

高市勝選！微信、微博全噤聲…川普加速世界重新選邊站 謝金河：這些人會有大考驗

川普正在加速世界重新選邊站！ 高市大獲全勝，今天微信、微博、抖音幾乎全面噤聲，只剩胡錫進仍在喃喃自語，川普在他的Truth Social發文恭喜高市全面贏得勝利，除了邀請高市3月訪美，並且邀請日本共同開發稀土！高市全勝為美日同盟奠定基石，也讓川普加速世界重新選邊站加足馬力！

7家排碳大戶受美關稅影響 高碳洩漏審查4月定案

環境部最新統計，提出高碳洩漏風險事業單位共234家，其中受美國對等關稅政策顯著影響事業計有7家，另外後續需再由環境部、經...

美國汽車零關稅？經部產發署：台灣已無退路 只能「背水一戰」

台美對等貿易協定（ART）即將簽訂，外界關切美國汽車全面開放，恐降至零關稅。經濟部產發署長邱求慧在臉書表示，為了比照其他...

元大金獲利寫最強1月 純益達64億元 EPS 0.48元

金控公司元月獲利陸續開出，繼玉山金、國票金、永豐金之後，元大金昨（11）日公布2026年1月自結稅後純益64.4億元，創...

經長：美車進口未必衝擊國產 短期可能取代歐洲、日本車

台美對等貿易協定（ART）即將簽訂，外界關切美國汽車全面開放，恐降至零關稅。經濟部長龔明鑫昨（11）日受訪表示，開放美製...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。