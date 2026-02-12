7家排碳大戶受美關稅影響 高碳洩漏審查4月定案

環境部最新統計，提出高碳洩漏風險事業單位共234家，其中受美國對等關稅政策顯著影響事業計有7家，另外後續需再由環境部、經濟部聯合審查，預計4月底前完成審定。

根據碳費收費辦法，溫室氣體年排放量達2.5萬公噸以上的電力、燃氣供應業及製造業，今年5月底前應依去年全年排碳量繳交碳費，一般費率為每噸碳新台幣300元，環境部提供優惠方案，若業者提出自主減量計畫，並獲環境部審核通過，碳費可調降為每噸碳50元或100元。

另外，若屬於高碳洩漏風險事業、提自主減量計畫並審查通過，所需繳交的碳費可再乘上排放量調整係數值，現階段係數為0.2，亦即碳費可打2折。

環境部今天召開「115年第1次碳費費率審議會」。環境部氣候變遷署長蔡玲儀告訴中央社記者，最新統計已提出的430件自主減量計畫，預估到2030年可減碳約4745萬公噸，較去年預估值更多出1000萬噸，主要原因是有67家廠商選擇挑戰難度較高的減碳目標，以取得每噸碳50元的優惠費率，對整體減量貢獻顯著。

不過，蔡玲儀指出，430件中已有24件因評估無法達成目標而主動撤案；撤案廠商今年必須按每噸碳300元的原始費率繳納碳費。

另外在高碳洩漏風險產業申請概況方面，蔡玲儀說，原先預估符合類別一「正面表列」資格者共有262家，最終截止收件共212家提出申請；未申請的主要原因是業者自行估算後，不取得高碳洩漏風險資格比較符合成本，大多是剛過2.5萬噸門檻的事業單位。

另外在類別二部分，受美國對等關稅政策顯著影響事業計有7家，因反傾銷稅影響毛利者有5家，確實受到碳費影響者有10家。這些單位需要再經由環境部與經濟部組成小組共同審理，預計4月底前完成審定，以銜接5月的繳費時程。

根據「碳費徵收對象申請認定屬高碳洩漏風險者審核原則」，類別一是依行政院主計總處行業統計分類，正面表列共17個行業；類別二需具體證明其確實受到碳洩漏風險影響，須符合條件包含徵收年度碳費費額占營業毛利30%以上或徵收年度營業毛利為負值；主要產品為財政部公告課徵反傾銷稅的事業；去年至今年受美國對等關稅政策顯著影響事業等。