卓榮泰：對新式核能持開放態度 須符核安、核廢、共識三前提
行政院長卓榮泰日前宣示「電力即國力」，並表示將全面接受全球先進的新式核能技術，引發社會關注。行政院強調，政府對新式核能採開放態度，但無論新式或傳統核能，都須符合「核安有保障、核廢有去處、社會有高度共識」三項前提，方能審慎評估。
台灣已進入非核家園階段，卓榮泰相關談話引發討論。客委會前主委楊長鎮在社群平台質疑核廢料去向問題，認為相關政策轉向過於倉促。
行政院發言人李慧芝表示，針對產業界關切的電力議題，政府將落實賴清德總統提出的二次能源轉型政策，持續推動多元綠能發展、深化節能與智慧儲能布局，並強化電網韌性。對於全球各地研發中的新式核能技術，政府將抱持開放態度加以接觸與了解。
李慧芝進一步指出，無論是新式或傳統核能，政府皆秉持核安有保障、核廢有去處與社會具高度共識三原則，作為審慎評估的前提；其中核安標準將尊重核安會的專業認定。
經濟部次長江文若表示，經濟部持續關注國際新式核能發展趨勢，並研究相關技術是否適合台灣能源結構與需求。
至於核廢料去處問題，經濟部能源署副組長游翔瑋說明，目前核子燃料棒仍存放於核電廠內，未來無論低階或高階核廢料皆須有明確處理方向。經濟部正草擬「高階核廢料選址條例」，內容將涉及地質條件界定與公民溝通程序，待法制架構完備後，再進一步討論後續作業。
