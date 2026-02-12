賴總統農曆年前完成特赦 以人道之心回應高齡長照悲歌

賴清德總統依據《中華民國憲法》第40條及《赦免法》第3條前段規定，批示同意特赦八旬婦人林劉龍子，免除發監執行。值得注意的是，時間選在農曆年前家戶團圓之際完成相關處理，不只回應社會普遍期待，更重要的是讓老母親能安心過年。

總統府發言人郭雅慧表示，賴總統審酌法律要件與犯罪動機後，認為本案屬長期照顧重擔下的悲劇，情堪憫恕，決定以「免刑不免罪」之特赦方式，以回應個案人道處境，彰顯政府對司法困境的補位機制。

郭雅慧說明，林劉龍子長年照料極重度身心障礙之子，承擔照護責任逾50年。2023年間，其本人確診新冠肺炎，身心狀況急遽惡化，在面臨年老力衰無力照料重障兒的高壓處境下，最終釀成無可挽回的家庭悲劇。經司法審理，台北地方法院判處有期徒刑2年6月，全案已於2026年1月16日定讞。

郭雅慧指出，該案引發社會高度關注與廣泛同情，審理法院及多位立委均建請總統衡酌特赦；《赦免法》主管機關法務部亦認為，綜合本案情節，已無實際執行刑罰之必要。

賴總統審慎考量案件法律要件、犯罪動機與整體情狀後，認為林劉龍子雖涉犯重大罪名，但其行為係長期照顧重擔下的極端悲劇，情堪憫恕，決定對劬勞守護病兒的年邁老母採取「免刑不免罪」之特赦方式，以回應個案人道處境，也彰顯政府對司法困境的補位機制。

郭雅慧強調，政府將以此案為鑑，把「長期照顧」視為重要人權與社會安全議題，除研議相關修法外，也將透過精進長照3.0政策，持續強化家庭照顧者的支持網路，接住每一個需要協助的家庭。

該案自審理以來，社會各界高度關注，許多民眾從中看見的是長期處於社會底層、承擔沉重照顧責任的可憐人處境。

林劉龍子50年來獨力照顧極重度身心障礙的孩子，長期與社會隔絕，晚年又因病倒下，在長照體系未能即時承接的縫隙，最終釀成令人心碎的家庭悲劇。第一時間社會與立委、議員們提起建議，應該考慮赦免其入監服刑的可能。

據了解，總統府第一時間即由副秘何志偉前往探視、關懷其處境，也轉達總統深切關心，惟考慮司法程序仍在進行，低調不曾曝光。

賴總統在了解個案狀況之後深感不捨，加上法務部權衡法律要件與人道考量後，決定採取「免刑不免罪」的特赦方式，希望在年節前，讓歷經半世紀照顧重擔的老媽媽，得以安心過年，也提醒社會正視高齡長照悲歌背後的制度責任，政府將持續強化長照支持網路，避免悲劇重演。