霸菱：亞股今年前景仍偏正向 由地緣政治變化與企業獲利強勁共同支撐

霸菱投顧指出，儘管亞股去年表現亮眼，但預期今年前景仍偏正向，由地緣政治變化與企業獲利強勁共同支撐。

霸菱投顧指出，北亞仍具差異化機會，其中南韓與台灣受惠於多年的AI與記憶體上升循環、供應鏈緊縮，加上南韓公司治理改革縮小折價。半導體以外的類股也出現輪動機會。

至於中國大陸市場，表現仍較不均衡，但霸菱投顧指出，中國內需政策持續支持，在美中達成休戰後地緣政治風險溢酬下降，加上評價接近歷史均值，帶來精選機會，特別是在高科技本土化、AI/機器人與綠色科技等領域。

在南亞方面，霸菱投顧表示，2025年因獲利疲弱、高評價與 AI 曝險有限而落後，2026 年展望改善，有望追趕北亞表現。印尼面對流動性壓力已緩解、政府支出加速的環境，儘管仍有挑戰，但經濟循環的降溫階段似乎已過，相對評價具吸引力，並有高股息支撐。

至於印度，霸菱投顧指出，先前表現不佳的因子如獲利疲弱、評價高、關稅疑慮已逐步消散。商品服務稅（GST）改革效果與財政支持逐漸顯現，企業獲利有望改善，評價也回到歷史區間。儘管外資持續賣超印度，但國內系統化投資計畫（SIP）資金湧入穩定市場。