四年砸42.5億 政院推四大計畫助中小微企業升級

行政院會12日通過經濟部提報的四項「中小微企業社會發展計畫」，預計四年將投入42.5億元，將可協助培育數位與淨零轉型人才達5.3萬人次、創造32億元商機，建立10萬家次中小微企業碳排資料、減碳8.2萬噸目標。

經濟部表示，中小微企業多元振興發展計畫自2025年1月14日正式啟動至今，輔導超過 24.7 萬家企業、創造 97.46 億元產值，更培育 27.7 萬人次數位轉型人才，協助 4.3 萬家企業導入 AI 與數位工具；同時引領 9.2 萬家企業達成減碳 20.6 萬噸與 3.63 億度節電量。

在國際佈局方面，帶領1萬家企業進軍海外，創造 43.89 億元產值。為展現推動實績，經濟部於 115 年 2 月 6 日舉辦年度成果發表會，向國人展現中小微企業轉型發展成果，共同見證中小微企業的創新實力。

為進一步擴大輔導涵蓋率，經濟部於今日提報四項「中小微企業社會發展計畫」，針對不同產業與族群提出具體做法，以解決轉型瓶頸。其中，「運用 AI 推動數位轉型計畫」透過建立案例庫與法人實作課程，協助具成長潛力之金屬、機械、塑橡膠及紡織等產業數位轉型；「深科技新創協助中小微企業升級轉型計畫」則採「產業出題、新創解題」模式，打造示範案例並推動模組化擴散，同步解決新創缺乏實證場域與傳統產業待解問題。

「中小微企業碳健檢與財會 AI 應用計畫」針對未設專職財會人員之企業，運用全國記帳士及報稅代理人網絡，協助企業在記錄財務帳時同步完成「碳帳」紀錄，累積數位化基礎並建立碳排資料庫，緩解企業碳焦慮並協助介接綠色融資；「中小微企業全球布局與經營環境優化計畫」則協助具國際開發需求之企業，運用台美、台日、台歐及新興市場之雙邊平台進入國際市場，並同步提出修法建議優化營運環境，作為企業邁向全球市場的堅實後盾。透過這四項計畫推動，預期將可協助培育數位與淨零轉型人才達5.3萬人次、創造32億元商機，建立10萬家次中小微企業碳排資料、減碳8.2萬噸之目標。

經濟部表示，未來將加大支援力道，在「策略分眾、互補協作」架構下，針對不同規模企業實踐普惠轉型。透過數據驅動與國際鏈結，協助中小微企業在 AI 浪潮與全球供應鏈重組中穩健前行，積極向世界接軌，展現無可取代的競爭力。