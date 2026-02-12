卓榮泰：拚今年人均 GDP 破4萬美元 明年基本工資突破3萬元

行政院長卓榮泰12日主持農曆年前最後一次行政院會並發表歲末談話，回顧去年整體經濟表現指出，全年GDP成長率達8.63%，股市封關指數收在3萬3,605點，創歷史新高，人均GDP達3萬9,477美元。他表示，若持續努力，今年人均GDP有機會突破4萬美元，明年最低工資也可望站上3萬元。

卓榮泰指出，下週將迎來春節9天連假，今天是農曆年前最後一次院會，感謝各部會首長過去一年在崗位上付出努力。他強調，國家目前正處於良好的發展趨勢與條件之中。

卓榮泰表示，在國人共同努力下，去年全年經濟成長率達8.63%，讓國際社會再次高度關注台灣。股市封關站上33,605點，刷新紀錄，反映整體經濟動能強勁。隨著GDP快速成長，人均GDP同步提升至3萬9,477美元。

他也指出，台積電持續在國內擴廠並展開全球布局，國際主要科技大廠如輝達、美光等亦持續加碼投資台灣，相關投資動能為近年少見。

展望今年，卓榮泰表示，若延續既有成長動能，人均GDP可望突破4萬美元；在薪資方面，明年最低工資有機會突破3萬元。他指出，這些目標過去看似不易，但只要持續努力，將有機會逐步實現。