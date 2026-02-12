渣打：AI基建需求3因素 今年企業資本部署轉趨積極

快訊

中央社／ 台北12日電

渣打集團發布報告指出，今年全球企業可望持續展現韌性，資本部署將從謹慎轉向積極，且資金運用決策將受營運資金優化、人工智慧（AI）和基建需求、中國企業對外布局等3大因素影響，如何在嚴謹的財務框架內做出投資取捨及資本配置，將是核心課題。

渣打集團今天發布「2026年企業資本結構及評級諮詢」報告，結果顯示，面對世界各國財政和貨幣政策正逐漸轉向寬鬆，全球企業整體的資產負債表可望在2026年持續展現韌性，加上槓桿比率有所改善，平均舉債空間也較去年同期增加8%，帶來的資金流動性緩衝成長約6%，位於相對高水準。

渣打集團全球資本結構及評級諮詢主管ShoaibYaqub指出，企業憑藉更強勁的資產負債表和更大的財務靈活性，今年對資本的部署將從謹慎轉向積極，目標不僅限於高回報的投資，需輔以清晰的財務策略，以確保穩定性，同時，透過有選擇性的資本配置決策，呼應股東對更高報酬的期待。

渣打觀察，企業對資本配置的討論正變得越來越明確，也越來越可衡量，這一方面提升企業的投資能力，也讓企業在資金布局上變得更有選擇性。尤其，多數產業的資本支出仍未恢復到疫情前水準，加上受限於更高的投資報酬要求、大環境不確定性等，以及企業偏好透過股票回購將資金回饋股東，都對投資復甦的速度帶來壓力。

渣打認為，今年企業追求成長的同時，資金運用決策主要將受到3大因素影響。首先，根據報告，目前全球約有2.6兆美元的企業營運資金處於閒置狀態，代表著企業擁有一大筆低風險、且可隨時動用的內部融資來源可降低資金成本，如何善用資金週轉週期進而優化資本結構，將成為企業不斷創造價值的主要動能。

再者，AI應用的加速導入及大型資料中心等科技基礎建設投資，同步推動融資需求和投資機會的成長，也進一步提升電力供應跟電網建設的需求，從而推動企業的投資誘因。

最後，對於中國企業持續對外布局的因素，渣打指出，總部位於中國但業務遍及全球的企業，基於海外市場對提升整體獲利的貢獻，必須因應地緣政治進行結構性調整，也持續帶動相關的投資需求。

渣打集團「2026年企業資本結構及評級諮詢」報告針對標普全球1200指數和恆生指數1080家上市公司進行分析調查，涵蓋19個產業，包括汽車、商業服務、化學、快速消費品、材料、醫療器材、石油及天然氣、硬體技術、電信服務、電力生產商、航空、資本貨品、商業地產、金屬及礦業、媒體、非食品零售、醫藥、軟體及服務、運輸及物流。

