美國汽車零關稅？經部產發署：台灣已無退路 只能「背水一戰」

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台美對等貿易協定（ART）即將簽訂，外界關切美國汽車全面開放，恐降至零關稅。（路透）

台美對等貿易協定（ART）即將簽訂，外界關切美國汽車全面開放，恐降至零關稅經濟部產發署長邱求慧在臉書表示，為了比照其他國家對美開放市場，美國汽車進口關稅預期將大幅調降，這也成為台美協議中的一項隱憂。

邱求慧以「關稅新局下，台灣汽車產業的背水一戰」為題，在臉書上表示，目前國內仍有國瑞、三陽、鴻華、中華、裕隆、本田、福特、裕日等車廠，占據約一半國內市場，串聯2700家零組件與相關業者，支撐超過30萬個就業機會，對經濟發展舉足輕重。若此刻大幅降稅，對本土產業的衝擊勢必不小。

他更以「此刻已無退路」來形容，經濟部已提出規劃推動「車行天下」計畫，鼓勵車廠結合零件廠自主研發，轉向出口。成功，台灣汽車產業將走向國際；失敗，可能歸零。這是一場背水一戰。

他表示，台美關稅協議簽署在即，台灣銷美產品可望適用15%關稅且不疊加，對出口導向的廠商無疑是一大利多。然而，為了比照其他國家對美開放市場，美國汽車進口關稅預期將大幅調降，這也成為台美協議中的一項隱憂。

「汽車關稅保護向來見仁見智，但是歷史無法重來，」他表示，目前國內仍有國瑞、三陽、鴻華、中華、裕隆、本田、福特、裕日等車廠，占據約一半國內市場，串聯2700家零組件與相關業者，支撐超過30萬個就業機會，對經濟發展舉足輕重。若此刻大幅降稅，對本土產業的衝擊勢必不小，政府責無旁貸。

邱求慧表示，經濟部日前已邀集車廠研商對策，提出產業轉型方向。過去在關稅保護下，多以授權組裝、內銷為主；面對開放浪潮，必須走向外銷，擴大市場規模，才能建立競爭力。

他表示，為此，經濟部規劃推動「車行天下」計畫，鼓勵車廠結合零件廠自主研發，擺脫對母廠的依賴，並降低紅色供應鏈成分，轉以國際市場為目標。同時將協助取得國際認證，在車測中心打造智慧車輛驗證場域，期讓台灣汽車達到世界級標準。

邱求慧說，對於這個計畫外界看法兩極，但此刻已無退路。成功，台灣汽車產業將走向國際；失敗，可能歸零。這是一場背水一戰，期待各界共同支持。

