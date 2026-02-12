快訊

立院大亂鬥！柯建銘「拐杖彈飛」擊中徐巧芯 藍綠10立委傷害罪起訴

經典賽／3A重砲內野手龍恩出征經典賽 台灣血統是PTT鄉民「神」出來的

馬年最強預測 李同榮：台北天龍國將消失、房市迎三強鼎立新時代

虧損為何仍須繳稅？美稅改全額費用化與 NOL 限制的交互影響與因應

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

自2025年起，美國《大而美法案》（OBBBA）允許企業對多項投資採取全額費用化（100% expense deduction），企業得在投資當年度立即扣除符合資格的設備與其他資本支出，而非採用分年折舊或攤提。

此舉原意在於提升投資誘因並促進經濟成長；然而，受限於年度淨營運虧損（Net Operating Loss，NOL）扣除比例的規範，兩者交互作用使許多企業即便帳上累積龐大虧損，仍可能較預期更早承擔繳稅義務。資誠美國業務負責人蘇宥人指出，資本密集與高速成長的企業尤其需要提前部署，強化模型分析與情境規劃，及早制定可行的因應策略，以提高資金運用效率並提升整體抗風險能力。

在營收不足的情況下，全額費用化會在投資年度拉大損益缺口，形成大量虧損。理論上，這些虧損可作為未來抵減所得的稅務資產，但因NOL扣除比例受限，後續獲利年度可抵扣的金額有限，導致企業雖有龐大虧損結轉，仍須繳納部分所得稅。例如，若企業於投資年度因全額費用化產生1億元虧損，次年度同樣獲利1億元，受NOL扣除上限影響，僅能抵扣部分虧損，其餘所得仍需納稅，未抵扣的虧損則續行結轉。

這種全額費用化與NOL使用之間的時間錯配，將帶來多重財務挑戰。首先，企業在復甦初期的現金稅負可能上升，壓縮可用於再投資的資金。其次，虧損必須分年抵扣，使稅負減免的實益延後實現；在高利率環境下，遞延抵扣的現值效益更易被稀釋。會計上，大量虧損結轉將反映為遞延所得稅資產；若未來獲利能力不明朗，仍可能需要計提評價損失。此外，若企業適用最低稅負制度，也可能出現「帳面虧損仍鉅、但仍須繳納最低稅額」的情況。

NOL的扣除限制亦會影響營運決策與資源配置。即使累積大量虧損結轉，企業在獲利回升時仍可能較早面臨稅務支出，壓縮可支配現金，進而影響人才投資、減債策略與新一輪資本投入。對於資本密集或折舊占比高的產業，如製造、半導體、資料中心、物流與基礎設施等，此影響尤為顯著。同時，由於各州NOL扣除限制是否與聯邦規定一致存在差異，跨州經營的企業面臨更高的合規複雜度與規劃難度。

面對上述挑戰，資誠美國業務負責人蘇宥人建議，規劃運用OBBBA全額費用化的企業，應及早建立可動態更新的財務模型，評估在NOL扣除限制下的虧損消化速度。透過預估現金稅負、有效稅率與虧損結轉時程，協助管理階層掌握投資步調、融資需求與績效目標。同時，宜進行多年度情境模擬，納入不同獲利與利率假設，並盤點各州與地方規範差異；亦可評估是否透過調整收入與成本認列時點，以降低獲利波動，避免虧損長期滯留帳面。

蘇宥人指出，企業在營運初期可能面臨較高現金稅負與盈餘波動，財務與稅務規劃的複雜度亦將相應提升。資本密集與高速成長的企業尤其需要提前部署，強化模型分析與情境規劃，及早制定可行的因應策略，以提高資金運用效率並提升整體抗風險能力。

美國 模型

延伸閱讀

網易AI 助理 「有道龍蝦」亮相

字節Seedance2.0火爆 網友用AI生成「李小龍大戰周星馳」遭疑侵權

個人勢VT鳳玲天天啟動新模型募資計畫！因原繪師醜聞損失300萬日圓

Discord新措施引發隱私疑慮 官方強調年齡驗證廠商「未涉及去年外洩事件」

相關新聞

經長：美車進口未必衝擊國產 短期可能取代歐洲、日本車

台美對等貿易協定（ART）即將簽訂，外界關切美國汽車全面開放，恐降至零關稅。經濟部長龔明鑫昨（11）日受訪表示，開放美製...

爆肝催下去？電子零組件業去年平均加班達27.9小時 寫46年新高

AI持續拉抬，製造業加班工時續寫新高。主計總處統計顯示，去年全體受僱員工平均每月加班8.8小時，較上年增加0.3小時；其...

你有領到嗎？去年經常性薪資成長破3% 26年來最大增幅、近七成領不到

主計總處今天發布2025年受僱員工薪資統計，去年因基本工資調升及廠商加薪，全體受僱員工每月經常性薪資每人平均4萬7884...

高市勝選！微信、微博全噤聲…川普加速世界重新選邊站 謝金河：這些人會有大考驗

川普正在加速世界重新選邊站！ 高市大獲全勝，今天微信、微博、抖音幾乎全面噤聲，只剩胡錫進仍在喃喃自語，川普在他的Truth Social發文恭喜高市全面贏得勝利，除了邀請高市3月訪美，並且邀請日本共同開發稀土！高市全勝為美日同盟奠定基石，也讓川普加速世界重新選邊站加足馬力！

元大金獲利寫最強1月 純益達64億元 EPS 0.48元

金控公司元月獲利陸續開出，繼玉山金、國票金、永豐金之後，元大金昨（11）日公布2026年1月自結稅後純益64.4億元，創...

美規車進口效應…勞資政對話 春節後啟動

台美對等貿易協定將定案，傳美規車進口將降至「零關稅」。繼經濟部後，勞動部長洪申翰昨（11）日邀集「六大整車公司工會」座談...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。