在震盪的美股中尋找新方向 製造業復甦與獲利動能成關鍵

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

景順首席全球市場策略師 Brian Levitt指出，在基本面方面，美國經濟數據展現出強大韌性，為市場提供有力支撐。被視為經濟領先指標的最新美國供應管理協會（ISM）製造業採購經理人指數（PMI）近期表現優於預期，且受惠於新訂單的強勁增長，該指標已大幅回升至擴張區間 。值得注意的是，投入價格指標（Prices-paid measure）在過去三個月維持持平，這種「經濟活動穩健、通膨維持平穩」的環境，對於希望維持景氣平穩、且避免通膨壓力再起的聯準會而言，可說是理想的狀態 ，也為美股提供一定的支撐。

全球金融市場近期面臨回檔壓力，先前漲勢強勁的資產領域大幅反轉，包括軟體類股、黃金、白銀及比特幣等資產皆受到顯著衝擊 。其中，軟體產業表現疲軟，主要因為市場愈來愈擔心，在大型人工智慧（AI）企業加速擴展、進入傳統高獲利軟體領域的情況下，軟體產業的長期商業模式可能面臨挑戰 。此外，先前漲勢不斷的黃金明顯回檔，白銀與比特幣的價格也同步走弱，尤其是比特幣跌勢最為顯著，距離去（2025）年10月的高點回跌近半 。

儘管市場情緒因波動而顯得緊繃，但從數據來看，情況並不如表面悲觀。上週軟體股賣壓與原先漲勢強勁的資產，在去槓桿化壓力下，市場波動劇烈；然而， S&P 500 指數中仍有近 20% 的成分股創新高 ，顯示資金並未全面撤出風險資產。Brian Levitt認為，當前的市場動盪並非景氣循環走到終點，也不是市場所擔憂的 AI 泡沫破裂，而較像是市場動能放緩後，常見的健康調整 。

Brian Levitt表示，企業獲利表現亦為多頭注入強心針。部分科技龍頭在財報會議中重申在未來一年擴大 AI 投資規模，預期將進一步支撐半導體與先進數據中心的建置需求 。除科技領域外，工業類股也表現強勁，相關企業在交通運輸設備、機械與電力技術等領域維持穩健動能，反映出整體產業鏈的穩健成長 。能源產業亦在 2026 年繳出優異報酬，且 S&P 500 指數中多數類股今年以來仍維持正報酬，美股以外的海外股市也大致維持正報酬。

Brian Levitt說，市場在先前由少數表現突出的類股主導行情之後，市場領漲架構可望進一步擴大至更廣泛的族群。這種輪動格局雖然在初期往往令投資人感到不安，但通常有助於為更持久的市場漲勢奠定基礎 。在總體經濟基本面背景依然穩固的情況下，長線格局仍具吸引力。

市場 軟體 比特幣

