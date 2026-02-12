去年薪資增3% 26年最大

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

薪資持續成長，主計總處昨（11）日公布去年工業及服務業全體受僱員工平均經常性薪資為4萬7,884元，年增3.09%，創下26年來最大增幅；若把獎金、加班費等非經常性薪資一併納入，全年總薪資平均為76萬632元，年增率3.91%。

值得留意的是，低於去年經常性薪資4萬7,884元的受僱員工占比達69.74%，寫下自2020年開始發布該項統計以來新高。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，這項指標以平均數為基礎，顯示高薪族群仍在一定程度上墊高整體平均值。

若從薪資分布觀察，去年經常性薪資中位數為3萬8,406元，年增3.03%。剔除物價因素後，實質薪資也同步走升。依主計總處統計，去年實質經常性薪資平均為4萬3,690元，年增1.4%，創五年來最高增幅；實質總薪資平均為69萬4,008元，年增2.21%，創七年來最大增幅。

譚文玲表示，實質薪資變化要搭配物價因素觀察。去年全年消費者物價指數（CPI）年增1.66%，顯示物價趨緩，使實質總薪資、實質經常性薪資相對提高；另去年最低工資月薪調升4.08%、時薪調升3.83%，也對薪資表現帶來支撐。

若觀察單月，去年12月經常性薪資平均為4萬8,400元，年增3.06%，同樣創26年來同期最高增幅；12月非經常性薪資為1萬4,092元，合計後總薪資平均達6萬2,492元，年增2.11%，也是七年來最大增幅。

AI持續拉抬，製造業加班工時續寫新高。主計總處昨日統計，去年全體受僱員工平均每月加班8.8小時，年增0.3小時；其中製造業平均加班17.2小時，創15年新高。

觀察產業別，電子零組件製造業去年平均加班達27.9小時，創下1980年有統計以來最高水準，也相較前一年增加了3.4小時。

