去年薪資增3% 26年最大
薪資持續成長，主計總處昨（11）日公布去年工業及服務業全體受僱員工平均經常性薪資為4萬7,884元，年增3.09%，創下26年來最大增幅；若把獎金、加班費等非經常性薪資一併納入，全年總薪資平均為76萬632元，年增率3.91%。
值得留意的是，低於去年經常性薪資4萬7,884元的受僱員工占比達69.74%，寫下自2020年開始發布該項統計以來新高。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，這項指標以平均數為基礎，顯示高薪族群仍在一定程度上墊高整體平均值。
若從薪資分布觀察，去年經常性薪資中位數為3萬8,406元，年增3.03%。剔除物價因素後，實質薪資也同步走升。依主計總處統計，去年實質經常性薪資平均為4萬3,690元，年增1.4%，創五年來最高增幅；實質總薪資平均為69萬4,008元，年增2.21%，創七年來最大增幅。
譚文玲表示，實質薪資變化要搭配物價因素觀察。去年全年消費者物價指數（CPI）年增1.66%，顯示物價趨緩，使實質總薪資、實質經常性薪資相對提高；另去年最低工資月薪調升4.08%、時薪調升3.83%，也對薪資表現帶來支撐。
若觀察單月，去年12月經常性薪資平均為4萬8,400元，年增3.06%，同樣創26年來同期最高增幅；12月非經常性薪資為1萬4,092元，合計後總薪資平均達6萬2,492元，年增2.11%，也是七年來最大增幅。
AI持續拉抬，製造業加班工時續寫新高。主計總處昨日統計，去年全體受僱員工平均每月加班8.8小時，年增0.3小時；其中製造業平均加班17.2小時，創15年新高。
觀察產業別，電子零組件製造業去年平均加班達27.9小時，創下1980年有統計以來最高水準，也相較前一年增加了3.4小時。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。