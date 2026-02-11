蛇年封關 台股站上3萬3千歷史高峰

蛇年台股昨天封關，在台積電股價站上一九○○元帶動下，大盤指數締造三萬三六○五點的新高紀錄，蛇年累計大漲一萬零八十點、漲幅百分之四十二點八五，超越龍年上漲三成的表現。證交所昨舉行封關典禮，展望馬年挑戰四萬點的可能性，證交所董事長林修銘說，「我想我們可以期待」。

台股衝上三萬三千點的歷史高峰，主要受惠於ＡＩ需求的加持，其中台積電對漲點的貢獻尤其關鍵，台積股價昨收一九一五元，蛇年累計上漲七八○元、漲幅百分之六十八點七，市值增至四十九點六六兆元，貢獻大盤約六二六二點。

保德信基金經理人楊立楷指出，蛇年大盤亮眼，但盤面上各類股走勢明顯分歧，科技股產業漲勢凌厲，但沒有搭上ＡＩ列車又遭逢關稅利空纏身的傳產股，股價表現明顯弱勢。

不過，台股如此繽紛的多頭急牛行情，一旦出現修正，富邦投顧董事長陳奕光說，「會非常像熊市」，春節假期後回來要關注四月公布的財報，尤其是台積電的客戶，例如Meta、Microsoft的接單狀況及廣告收入趨勢不如預期，可能構成「灰犀牛」風險，又台股休市期間的經濟數據可能不佳，「黑天鵝」恐怕也會飛來湊熱鬧。

值得注意的是，台股早期受外資與投信等法人資金進出影響大，如今隨著指數股票型基金（ＥＴＦ）規模擴大，愈來愈多散戶選擇透過ＥＴＦ參與市場，散戶角色轉向以長期配置與整體市場表現為主。券商主管表示，雖然散戶不完全是「被割韭菜」的族群，但在資訊上仍然不如法人，台股前幾年算是多頭市場，有些「少年股神」成功取得較高的報酬，只是這波很多投資人尚未經過空頭洗禮，今年可能是散戶面臨挑戰的一年。

國泰證期顧問處協理蔡明翰說，台股此處最大的壓力就是「漲多」，指數與季線有將近百分之十四的乖離率，但若台股休假期間美股漲，台股春節後開市也只能補漲，台股休市期間的美股，是判斷台股開紅盤走勢的重要依據。

面對台股高不可測，蔡明翰說，一直被軋空手的投資人不敢上車，但若股價真的拉回，還是一樣不敢買，且回檔幅度並不深，很快反彈又刷新高價，空手的投資人繼續空手；應著重基本面，建議保持較高持股比率，抓住市場漲升之勢，但手上必須有適量現金，以便在市場拉回震盪時有子彈加碼。