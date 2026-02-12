快訊

聯合報社論／綠能目標又跳票，意外的是賴政府仍未覺悟

美規車進口效應…勞資政對話 春節後啟動

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

台美對等貿易協定將定案，傳美規車進口將降至「零關稅」。繼經濟部後，勞動部長洪申翰昨（11）日邀集「六大整車公司工會」座談並於會後表示，春節後將啟動「勞資政」三方社會對話，討論如何調適可能面臨的挑戰。

勞動部昨日與經濟部產發署邀集「六大整車公司工會」舉行座談，應對美規車零關稅衝擊。洪申翰指出，經濟部已提產業支持經費30億元，工會希望其中能關注汽車業勞工就業權益，勞動部和經濟部會再討論。

全國產業總工會理事長戴國榮提出，希望接下來有「勞、資、政」對話，洪申翰回應，勞動部、經濟部年後就會啟動三方社會對話。

經濟部次長江文若表示，針對汽車業，經濟部已規劃30億元研發轉型補助計畫，工會表達盼這筆補助跟勞工就業權益做連結，經濟部將會盡快研議。此次為台美貿易談判，未來他國汽車不適用美國享有的相關優惠。對於「洗產地」議題，政府也有非常嚴格的把關機制。

洪申翰提到，先前應對美國關稅政策，勞動部提出「韌性特別預算」，其中150億元用於安定勞工就業。此次應對美規車零關稅，也將動用韌性特別預算這筆經費，研議汽車業勞工優先續留原職場的支持方案，未來甚至會加碼支持。

經濟部 勞動部 關稅

