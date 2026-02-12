快訊

聯合報社論／綠能目標又跳票，意外的是賴政府仍未覺悟

經長：美車進口未必衝擊國產 短期可能取代歐洲、日本車

經濟日報／ 記者江睿智余弦妙／台北報導
台美對等貿易協定（ART）即將簽訂，外界關切美國汽車全面開放，恐降至零關稅。示意圖。圖／聯合報系資料照片
台美對等貿易協定（ART）即將簽訂，外界關切美國汽車全面開放，恐降至零關稅。經濟部長龔明鑫昨（11）日受訪表示，開放美製汽車進口，不論是掛Toyota、BENZ，只要在美國製造都可適用，所以短期內不一定會衝擊國產車，反而取代歐洲車、日本車。經濟部除了兼顧國內市場，也會支持國產車出口。

龔明鑫坦言，智庫模型推估，若美國汽車降至零關稅，產值衝擊約1.94％、約40億元。因此，經濟部會提出30億元「車行天下」計畫，來協助產業因應挑戰，主要是支持汽車產業自主研發及出口。

他表示，目前國產車比重約51%、21萬輛左右，而美系車則因驗車限制問題，在台占比較少，未來若對美汽車降關稅後，美系車確實可能在台市占率提升。

龔明鑫說，國產車不是如外界所想缺乏出口能力，以生產Toyota的國瑞，占國產車一半，國瑞就有出口中東的實績，未來國瑞也會朝此方向前進。此外，台灣國產商用車、電動車都有機會，因此經濟部除了兼顧國內市場，也會支持廠商出口。

針對開放美國汽車衝擊，龔明鑫說，美系車定義為在美製造的車子，因此掛Toyota、BENZ在美國製造都可適用，短期內主要取代日本車、歐洲車，不一定是台灣國產車，「至少短期來講，這樣的機會是非常大」。

經濟部認為，短期間直接衝擊較小，尤其是剛開始進來時，美車大部分是高價車。國產車大部分相對是比較平價的，直接上的衝突相對是稍微小一點。

台美即將簽署對等貿易協定（ART），開放市場即將定案。據了解，行政院副院長鄭麗君此行將針對攸關市場開放的關鍵議題進行最後一輪談判，預計台灣時間13日可望拍板。

國產車 美國 經濟部

台電下月提核三再運轉計畫

