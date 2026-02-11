裕慶-KY 商用展示架客戶年後陸續恢復拉貨動能 營運向上成長態勢不變

台美關稅談判拍板，裕慶-KY（6957）營運「大船入港」，近期一口氣取得美國客戶多達300家智能灑水系統展示架追加訂單；裕慶表示，隨著客戶年後陸續恢復拉貨動能，樂觀預期整體營運向上成長態勢維持不變。

裕慶表示，集團仍看好商用展示架業務為今年營運主力成長亮點，憑藉深化商用展示架「設計+製造+服務」一條龍業務模式，不僅有效提升產品附加價值，亦進一步強化與既有客戶更強的業務黏著度。

裕慶自結1月合併營收2.87億元、年減17.3%，主要受農曆春節假期影響，配合客戶指定交期及訂單拉貨節奏調整，致使部分出貨遞延認列所致。

但以目前商用展示架業務接單狀況觀察，除去年底美國居家修繕大型客戶（L）已啟動約350家智能灑水系統展示架訂單出貨認列，近期更進一步取得多達約300家智能灑水系統展示架追加訂單，以及650家到店門市安裝服務。

裕慶強調，隨著客戶訂單加持，凸顯出公司除了與既有客戶合作深度持續提升外，也成功由單一產品供應，延伸至整合型服務合作，為營運成長創造有利基礎。

裕慶指出，隨著第2季陸續完成智能灑水系統展示架訂單出貨後，也將進一步帶動後續到店安裝服務，藉由「產品＋服務」整合模式，有助於提升客戶長期合作黏著度、擴大服務型營收占比，並提升專案整體貢獻度。

展望2026年第1季，裕慶持審慎樂觀看法。第1季商用展示架業務訂單仍以門市展示架改裝需求為主，目前主力客戶下單熱度延續，並積極與客戶合作開發新改款專案、投入智能電子化產品設計與應用。

另一方面，集團也持續完善中國大陸、台灣及印尼等多區彈性生產供應布局，精進印尼新廠生產學習曲線與製程效率，以期強化交期彈性與成本競爭力，為未來營運挹注良好成長動能。