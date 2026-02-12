聽新聞
薪資成長雖亮眼 近7成勞工領不到平均薪資

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

主計總處昨天發布去年受僱員工薪資統計，因基本工資調升及廠商加薪，全體受僱員工每月經常性薪資每人平均四萬七八八四元，年增率百分之三點○九，創廿六年最高增幅；由於物價漲勢趨緩，扣除物價後，實質經常性薪資成長百分之一點四，為近五年最高增幅。不過，去年低於經常性薪資四萬七八八四元員工比率增加至百分之六十九點七四，則創統計以來、六年最高，顯示去年薪資成長雖亮眼，卻有近七成勞工還是領不到平均薪資。

去年因為ＡＩ帶動景氣成長，廠商發放績效獎金多，全年總薪資年增率達百分之三點九一，扣除物價實質總薪資成長率百分之二點二一，則是七年最高。去年景氣雖帶動薪資廠商大方發放獎金，但主計總處官員也坦承，產業表現有好有壞，製造業有些很好，但傳產因為全球產能過剩，造成部分行業薪資不升反降，薪資成長「並非雨露均霑」。

從加班工時變化，也可看出去年總薪資成長，也有不少成分來自勞工加班賺的加班費。主計總處統計，去年全年製造業平均每月加班工時十七點二小時，近十五年最高。其中與ＡＩ相關的電子零組件平均每月加班工時更高達廿七點九小時，年增三點四小時，是一九八○年、四十六年以來最高加班紀錄。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，去年消費者物價指數年增率降到一點六六，扣除物價因素後，實質經常性薪資平均數年增率百分之一點四，為近五年最高；實質總薪資平均數也成長百分之二點二一，是近七年最高。

