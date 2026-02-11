快訊

網怨沒發票 Super Junior 20周年特展混亂主辦單位被罵翻！警方到場了

電動輔助三輪車逆向闖國道3號 84歲老翁遭連環撞整車稀爛慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

談護國神山由來 楊建綱：台積電的誕生不是偶然

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
異康股份有線公司董事長楊建綱。圖／聯合報資料照
異康股份有線公司董事長楊建綱。圖／聯合報資料照

異康公司董事長、藍營金主「CK楊」楊建綱日前開設臉書，昨天再發文談「護國神山」。他說台積電的誕生不是偶然，是一群當年被譏笑為「笨蛋」的官員，和一群不甘心被國際看衰的科技人，賭上國家的資源拚命，背負著圖利他人、浪費公帑的罵名，在一片荒蕪中，硬生生地把台積電推向世界舞台的中心。

楊建綱指出，看著世界各國為了爭取台積電設廠，在此刻展現的焦慮與渴望，台積電已然成為國家的驕傲，他是一個走過台灣資訊產業拓荒期的老兵。站在這歷史的轉折點上，他有責任為那些已經模糊的歲月，再度感念前人的貢獻。

時光倒回1980年代中葉，是風起雲湧卻也危機四伏的年代。楊建綱說，當時的日本正如日中天，經濟奇蹟逼得美國喘不過氣。1985年的「廣場協議」重擊日本經濟，隨後美國更是對日本半導體產業祭出重拳。那是巨人的戰爭，卻也是台灣在夾縫中看見微光的時刻。

楊建綱指出，1978年，國家高層沒有一天不為經濟發展愁白了頭。大家心裡都在苦思，到底該如何尋求技術突破？該如何帶領產業轉型？又該拿什麼改善民生、讓老百姓改善生活？就在這關鍵時刻，資政李國鼎得知張忠謀剛從德州儀器退休。他趕緊攔下這號人物。

他說，李資政那一張「推薦令」，與其說是邀請，不如說是一紙為了國家前途的軍令狀，硬是把張忠謀推上工研院院長的火線。現在的人看台積電，看到的是光鮮亮麗；但他們當年看台積電，看到的是一片荒煙蔓草，前途未卜。

這家公司的誕生，早已超越了商業算計，而是國家意志的孤注一擲，是政府咬牙所下的世紀豪賭。關鍵的一役，發生在行政院。當年李國鼎資政帶著張忠謀去見俞國華院長，報告要成立一家「積體電路公司」。俞國華當場拍板，承諾國家將傾全力支持。

楊建綱說，俞國華在院會中下一道足以扭轉國家命運的指令，宣布積極推動超大型積體電路工業。一個史無前例的「五人籌備小組」就此成立。由經建會主委趙耀東、經濟部長李達海兩位大老掛帥召集，加上財政部長錢純、國科會主委陳履安，以及張忠謀。這五個人的名字排在一起，代表的是當時中華民國政府在財經與科技上最頂尖的腦袋，與最堅定的決心。

「創業之路，何其孤獨。」楊建綱說，別看現在各國搶著找台積電投資，當年台積電剛成立時，是真正的「爹不疼、娘不愛」。李國鼎與趙耀東兩位前輩親自登門拜託王永慶、辜振甫、吳舜文這些產業界的龍頭老大出資。說句實在話，這些傳產巨擘哪裡聽得懂什麼叫「晶圓」、什麼是「積體電路」？他們完全是看在李國鼎的面子上，才勉為其難地掏了錢。

他提到，當年的股權結構是一份令人心驚的清單，行政院開發基金出了48.3%，將近一半，飛利浦出了 27.5%，而國內民間企業加起來才占24.2%。這意味著台積電初期的巨大風險，是國家硬生生扛下來的。

更關鍵的一步棋，在於資政李國鼎的高瞻遠矚。他說，當時荷蘭飛利浦公司也想主導，但李國鼎堅持「國人主導」，硬是限制外商的持股比例。如果當年意志不夠堅定，台積電今天可能只是一家外商在台灣的子公司，哪還有什麼「護國」可言？正是因為守住這條底線，台積電的血液裡，才流淌著國家主權的因子。

楊建綱說，回首這段往事，台積電的誕生，不是偶然。它是一群當年被譏笑為「笨蛋」的官員，和一群不甘心被國際看衰的科技人，賭上國家的資源拼命，背負著圖利他人、浪費公帑的罵名，在一片荒蕪中，硬生生地把台積電推向了世界舞台的中心。如今神山聳立，庇蔭斯土。但別忘了山腳下那些早已化為泥土，正是當年那些扛起萬鈞重擔、無悔支撐的基石。

台積電
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

94歲張忠謀坐輪椅現身餐敘 他竟酸「家財萬貫又怎樣」…許美華怒批：無聊無知

張忠謀坐輪椅現身 術後復健恢復中…黃仁勳也說他精神不錯狀態好

張忠謀坐輪椅出席餐敘 黃仁勳：他精神狀態很好

黃仁勳來台首件事：先剪頭髮 優先見張忠謀、魏哲家

相關新聞

你有領到嗎？去年經常性薪資成長破3% 26年來最大增幅、近七成領不到

主計總處今天發布2025年受僱員工薪資統計，去年因基本工資調升及廠商加薪，全體受僱員工每月經常性薪資每人平均4萬7884...

爆肝催下去？電子零組件業去年平均加班達27.9小時 寫46年新高

AI持續拉抬，製造業加班工時續寫新高。主計總處統計顯示，去年全體受僱員工平均每月加班8.8小時，較上年增加0.3小時；其...

高市勝選！微信、微博全噤聲…川普加速世界重新選邊站 謝金河：這些人會有大考驗

川普正在加速世界重新選邊站！ 高市大獲全勝，今天微信、微博、抖音幾乎全面噤聲，只剩胡錫進仍在喃喃自語，川普在他的Truth Social發文恭喜高市全面贏得勝利，除了邀請高市3月訪美，並且邀請日本共同開發稀土！高市全勝為美日同盟奠定基石，也讓川普加速世界重新選邊站加足馬力！

談護國神山由來 楊建綱：台積電的誕生不是偶然

異康公司董事長、藍營金主「CK楊」楊建綱日前開設臉書，昨天再發文談「護國神山」。他說台積電的誕生不是偶然，是一群當年被譏...

美車零關稅壓境...政府端出30億 國產車廠為何不埋單？

台美關稅談判定案後，緊接著要面對的就是市場開放議題，經濟部2月10日緊急邀集國產汽車業者「喝咖啡」，除了淡化美製車零關稅的影響外，還匡列30億元要輔導業者升級轉型。但業者抱怨，這30億元根本就是看得到吃不到，問題出在哪？

增66萬瓩綠能、供20萬戶用電 內政部攜手經濟部推動建築太陽光電新制

內政部與經濟部11日共同舉辦「建築物設置太陽光電新制與推動宣導說明會」，內政部政務次長董建宏致詞時表示，為加速能源轉型、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。