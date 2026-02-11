談護國神山由來 楊建綱：台積電的誕生不是偶然

異康公司董事長、藍營金主「CK楊」楊建綱日前開設臉書，昨天再發文談「護國神山」。他說台積電的誕生不是偶然，是一群當年被譏笑為「笨蛋」的官員，和一群不甘心被國際看衰的科技人，賭上國家的資源拚命，背負著圖利他人、浪費公帑的罵名，在一片荒蕪中，硬生生地把台積電推向世界舞台的中心。

楊建綱指出，看著世界各國為了爭取台積電設廠，在此刻展現的焦慮與渴望，台積電已然成為國家的驕傲，他是一個走過台灣資訊產業拓荒期的老兵。站在這歷史的轉折點上，他有責任為那些已經模糊的歲月，再度感念前人的貢獻。

時光倒回1980年代中葉，是風起雲湧卻也危機四伏的年代。楊建綱說，當時的日本正如日中天，經濟奇蹟逼得美國喘不過氣。1985年的「廣場協議」重擊日本經濟，隨後美國更是對日本半導體產業祭出重拳。那是巨人的戰爭，卻也是台灣在夾縫中看見微光的時刻。

楊建綱指出，1978年，國家高層沒有一天不為經濟發展愁白了頭。大家心裡都在苦思，到底該如何尋求技術突破？該如何帶領產業轉型？又該拿什麼改善民生、讓老百姓改善生活？就在這關鍵時刻，資政李國鼎得知張忠謀剛從德州儀器退休。他趕緊攔下這號人物。

他說，李資政那一張「推薦令」，與其說是邀請，不如說是一紙為了國家前途的軍令狀，硬是把張忠謀推上工研院院長的火線。現在的人看台積電，看到的是光鮮亮麗；但他們當年看台積電，看到的是一片荒煙蔓草，前途未卜。

這家公司的誕生，早已超越了商業算計，而是國家意志的孤注一擲，是政府咬牙所下的世紀豪賭。關鍵的一役，發生在行政院。當年李國鼎資政帶著張忠謀去見俞國華院長，報告要成立一家「積體電路公司」。俞國華當場拍板，承諾國家將傾全力支持。

楊建綱說，俞國華在院會中下一道足以扭轉國家命運的指令，宣布積極推動超大型積體電路工業。一個史無前例的「五人籌備小組」就此成立。由經建會主委趙耀東、經濟部長李達海兩位大老掛帥召集，加上財政部長錢純、國科會主委陳履安，以及張忠謀。這五個人的名字排在一起，代表的是當時中華民國政府在財經與科技上最頂尖的腦袋，與最堅定的決心。

「創業之路，何其孤獨。」楊建綱說，別看現在各國搶著找台積電投資，當年台積電剛成立時，是真正的「爹不疼、娘不愛」。李國鼎與趙耀東兩位前輩親自登門拜託王永慶、辜振甫、吳舜文這些產業界的龍頭老大出資。說句實在話，這些傳產巨擘哪裡聽得懂什麼叫「晶圓」、什麼是「積體電路」？他們完全是看在李國鼎的面子上，才勉為其難地掏了錢。

他提到，當年的股權結構是一份令人心驚的清單，行政院開發基金出了48.3%，將近一半，飛利浦出了 27.5%，而國內民間企業加起來才占24.2%。這意味著台積電初期的巨大風險，是國家硬生生扛下來的。

更關鍵的一步棋，在於資政李國鼎的高瞻遠矚。他說，當時荷蘭飛利浦公司也想主導，但李國鼎堅持「國人主導」，硬是限制外商的持股比例。如果當年意志不夠堅定，台積電今天可能只是一家外商在台灣的子公司，哪還有什麼「護國」可言？正是因為守住這條底線，台積電的血液裡，才流淌著國家主權的因子。

楊建綱說，回首這段往事，台積電的誕生，不是偶然。它是一群當年被譏笑為「笨蛋」的官員，和一群不甘心被國際看衰的科技人，賭上國家的資源拼命，背負著圖利他人、浪費公帑的罵名，在一片荒蕪中，硬生生地把台積電推向了世界舞台的中心。如今神山聳立，庇蔭斯土。但別忘了山腳下那些早已化為泥土，正是當年那些扛起萬鈞重擔、無悔支撐的基石。