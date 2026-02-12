元大金獲利寫最強1月 純益達64億元 EPS 0.48元

金控公司元月獲利陸續開出，繼玉山金、國票金、永豐金之後，元大金（2885）昨（11）日公布2026年1月自結稅後純益64.4億元，創下歷年元月同期新高，年增率達147.2%，每股稅後純益（EPS）為0.48元，位居目前已公布獲利的四家金控之首，永豐金EPS 0.35元、玉山金0.25元、國票金0.13元。

隨著台股金蛇年封關，加權指數再登峰；而元大金昨日股價、市值同創新高，元大金收盤價44.75元，漲0.4元，漲幅0.9%，盤中最高45.2元；元大金市值5,965.6億元，創下歷史新高。

由於今年農曆春節落在2月，去年春節則是1月下旬，使得今年1月的工作天數較去年同期增加，加上股市表現熱絡，截至目前已公布的四家金控元月獲利皆同步寫下「歷年最強元月」，其中，元大金單月賺進64.4億元、永豐金賺51億元居次，玉山金賺40.2億元、國票金賺4.8億元，合計四家金控已賺160.5億元。

其中，元大金1月獲利大幅成長，年增147.2%，最主要來自子公司元大證券獲利動能強勁，由於台股市場熱絡，1月日均量放大至9,799億元，創下歷年新高，帶動證券經紀手收，元大證券1月稅後純益為36.7億元，年增率達187.1%。

元大銀行主要獲利來源為利息淨收益及財管手收，1月稅後純益14.1億元，年增率也達52.4%；至於元大人壽，今年度起適用新會計準則，由於元大人壽歷年來以銷售保障型與長年期保單為主，合約服務邊際（CSM）累積效果佳，加上去年起熱銷的投資型保單，今年起改依IFRS 15規定，重新衡量服務期間之成本與收益後，1月產生較高利益，元大人壽元月稅後純益為9.5億元，年增4,926.3%。

另外，元大期貨1月稅後純益2.4億元、元大投信1月稅後純益4.5億元，年增率分別為19.5%及22.6%。