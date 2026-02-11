汽車業無薪假148人 勞長洪申翰：並非產業30萬人全受影響

台美對等貿易協定將定案，傳美規車進口將降至「零關稅」，勞動部11日與「六大整車公司工會」舉行座談會因應。部長洪申翰表示，經濟部初估將影響30萬就業人口，涵蓋產業整體上下游，但並非全員都會受到影響。汽車業跟零組件業減班休息（無薪假）家數是13家、148人。

全國產業總工會理事長戴國榮會前受訪時表示，政府評估對國內產值影響約1.2%，應盡速評估有多少勞工受到衝擊，並提出具體政策措施。經濟部框列30億元支持汽車產業升級轉型，對於現職勞工就業權益產生多大衝擊，政府也應審慎評估。

有關美規車零關稅，經濟部初估將影響30萬就業人口。洪申翰進一步說明，主計總處去年11月統計，汽車業和相關零組件業，受僱人數大約8.1萬人。換言之，單就汽車產業來說是8萬人，30萬人則包括整個產業上下游、相關汽車零配件等，涵蓋全體產業勞工人數。

洪申翰解釋，並不是說這8萬人或30萬人都會受到影響，而是指目前受僱人數的情況。他認為，不太能把受僱人數去推演說這30萬人都會受到影響，這樣會讓大家有一點誤解。

至於汽車產業實施減班休息的狀況，洪申翰表示，目前看到2月的數據，汽車業跟零組件業減班休息家數是13家、148人。相較於去年11月700多人，現在已經下降到148人。今天出席座談會的六大車廠，並沒有通報減班休息的狀況，實施業者多為汽車零組件業。

外界關注未來產業升級轉型，是否影響就業，經濟部次長江文若表示，要看各車廠提出的轉型升級計劃是什麼，才能精確評估。每個車廠可能著重的重點不一樣，很難一概而論什麼職缺可能變少、什麼職缺可能會變多。

江文若說，經濟部希望這些轉型計劃，都能對於就業的人數、職能有加分。此次座談會，大家討論到轉型升級計劃動用政府30億元，應該要跟勞工就業權益來連結。經濟部將回去研究，把補助跟勞工權益連結的方案和做法。