汽車業無薪假148人 勞長洪申翰：並非產業30萬人全受影響

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部部長洪申翰（右）今天邀請經濟部次長江文若（左）及汽車產業對談如何因應關稅的衝擊，洪申翰會後表示，有必要進行勞、資、政三方的社會對話，一起為關稅衝擊找解方。記者潘俊宏／攝影
勞動部部長洪申翰（右）今天邀請經濟部次長江文若（左）及汽車產業對談如何因應關稅的衝擊，洪申翰會後表示，有必要進行勞、資、政三方的社會對話，一起為關稅衝擊找解方。記者潘俊宏／攝影

台美對等貿易協定將定案，傳美規車進口將降至「零關稅」，勞動部11日與「六大整車公司工會」舉行座談會因應。部長洪申翰表示，經濟部初估將影響30萬就業人口，涵蓋產業整體上下游，但並非全員都會受到影響。汽車業跟零組件業減班休息（無薪假）家數是13家、148人。

全國產業總工會理事長戴國榮會前受訪時表示，政府評估對國內產值影響約1.2%，應盡速評估有多少勞工受到衝擊，並提出具體政策措施。經濟部框列30億元支持汽車產業升級轉型，對於現職勞工就業權益產生多大衝擊，政府也應審慎評估。

有關美規車零關稅，經濟部初估將影響30萬就業人口。洪申翰進一步說明，主計總處去年11月統計，汽車業和相關零組件業，受僱人數大約8.1萬人。換言之，單就汽車產業來說是8萬人，30萬人則包括整個產業上下游、相關汽車零配件等，涵蓋全體產業勞工人數。

洪申翰解釋，並不是說這8萬人或30萬人都會受到影響，而是指目前受僱人數的情況。他認為，不太能把受僱人數去推演說這30萬人都會受到影響，這樣會讓大家有一點誤解。

至於汽車產業實施減班休息的狀況，洪申翰表示，目前看到2月的數據，汽車業跟零組件業減班休息家數是13家、148人。相較於去年11月700多人，現在已經下降到148人。今天出席座談會的六大車廠，並沒有通報減班休息的狀況，實施業者多為汽車零組件業。

外界關注未來產業升級轉型，是否影響就業，經濟部次長江文若表示，要看各車廠提出的轉型升級計劃是什麼，才能精確評估。每個車廠可能著重的重點不一樣，很難一概而論什麼職缺可能變少、什麼職缺可能會變多。

江文若說，經濟部希望這些轉型計劃，都能對於就業的人數、職能有加分。此次座談會，大家討論到轉型升級計劃動用政府30億元，應該要跟勞工就業權益來連結。經濟部將回去研究，把補助跟勞工權益連結的方案和做法。

經濟部 汽車產業 無薪假 勞動部
相關新聞

你有領到嗎？去年經常性薪資成長破3% 26年來最大增幅、近七成領不到

主計總處今天發布2025年受僱員工薪資統計，去年因基本工資調升及廠商加薪，全體受僱員工每月經常性薪資每人平均4萬7884...

爆肝催下去？電子零組件業去年平均加班達27.9小時 寫46年新高

AI持續拉抬，製造業加班工時續寫新高。主計總處統計顯示，去年全體受僱員工平均每月加班8.8小時，較上年增加0.3小時；其...

高市勝選！微信、微博全噤聲…川普加速世界重新選邊站 謝金河：這些人會有大考驗

川普正在加速世界重新選邊站！ 高市大獲全勝，今天微信、微博、抖音幾乎全面噤聲，只剩胡錫進仍在喃喃自語，川普在他的Truth Social發文恭喜高市全面贏得勝利，除了邀請高市3月訪美，並且邀請日本共同開發稀土！高市全勝為美日同盟奠定基石，也讓川普加速世界重新選邊站加足馬力！

美車零關稅壓境...政府端出30億 國產車廠為何不埋單？

台美關稅談判定案後，緊接著要面對的就是市場開放議題，經濟部2月10日緊急邀集國產汽車業者「喝咖啡」，除了淡化美製車零關稅的影響外，還匡列30億元要輔導業者升級轉型。但業者抱怨，這30億元根本就是看得到吃不到，問題出在哪？

增66萬瓩綠能、供20萬戶用電 內政部攜手經濟部推動建築太陽光電新制

內政部與經濟部11日共同舉辦「建築物設置太陽光電新制與推動宣導說明會」，內政部政務次長董建宏致詞時表示，為加速能源轉型、...

顧立雄：軍公教九年調薪14% 齊頭式加給無法反映專業性

國防部長顧立雄11日出席總統府「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會。他表示，從2017年到2025年，軍公教調...

