台灣工具機遭指流向俄軍用 龔明鑫：若有違規將嚴查
外傳台灣工具機和精密機械產品遭用於俄羅斯武器製造，經濟部長龔明鑫今天表示，政府已持續向業者宣導須確實遵守出口管制與禁令，業者也承諾會盡量不讓這類事情發生，若出現具體違規個案，將依法嚴格查處。
針對台灣工具機和精密機械產品遭用於俄羅斯武器製造的傳言，龔明鑫下午接受媒體聯訪時表示，「一直都有類似的傳聞」，但自俄烏戰爭爆發以來，政府已多次提醒廠商不得將產品出口至受管制對象或用於軍事用途，尤其已經公布禁令，但目前部分流向尚有疑慮，仍須釐清是否屬禁令發布前的交易，或經由第三地輾轉流通等情形，仍待進一步查證。
龔明鑫強調，若掌握具體事證，政府一定會進行更嚴格的調查與處理，但在主管機關與產業界溝通後，企業也已了解相關規範，也承諾會盡可能不讓這種事情發生，並表示未來將持續進行政策宣導。
