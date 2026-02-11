快訊

獨／葉全真不藏了！認愛政大EMBA同學 驚曝交往8年相處過程

毒駕女拒攔查撞死派出所長 新北院國民法官依殺人罪判死刑

從哪來的？肯德基蛋塔內餡藏「整顆電池」 高市衛生局給答案

聽新聞
0:00 / 0:00

爆肝催下去？電子零組件業去年平均加班達27.9小時 寫46年新高

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
主計總處統計顯示，去年全體受僱員工平均每月加班8.8小時，較上年增加0.3小時；其中製造業平均加班17.2小時，創下15年來新高。示意圖，非新聞當事照。圖／AI生成
主計總處統計顯示，去年全體受僱員工平均每月加班8.8小時，較上年增加0.3小時；其中製造業平均加班17.2小時，創下15年來新高。示意圖，非新聞當事照。圖／AI生成

AI持續拉抬，製造業加班工時續寫新高。主計總處統計顯示，去年全體受僱員工平均每月加班8.8小時，較上年增加0.3小時；其中製造業平均加班17.2小時，創下15年來新高。進一步觀察產業別，電子零組件製造業去年全年平均加班達27.9小時，不僅創下1980年有統計以來最高水準，也相較前一年增加了3.4小時。

若聚焦單月表現，去年12月全體受僱員工平均每月加班9小時，月增0.2小時；製造業加班工時為17.6小時，月增0.4小時。電子零組件製造業12月加班28.1小時，雖較前月減少0.3小時，但仍年增4.1小時，且已連續30個月呈現年增。

製造業加班工時續寫高點，與AI應用帶動的供應鏈趕工效應有關。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，近來AI應用、高效能運算（HPC）與大型雲端業者擴建資料中心需求強勁，推升伺服器等相關零組件拉貨，連帶拉高加班工時水準。

在整體工時方面，12月全體受僱員工平均總工時為179.4小時，較上月增加15.6小時。在人力動態上，截至12月底，全體受僱員工人數為856萬7千人，較上月底增加5千人；其中以批發及零售業月增3千人最多，製造業、住宿及餐飲業均月增2千人居次。

製造業 加班 工時 電子零組件 AI
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

你有領到嗎？去年經常性薪資成長破3% 26年來最大增幅、近七成領不到

2025薪資成績單出爐 經常性薪資年增幅創26年來最高

周休三日無望…勞團：降工會協商門檻 友善工時才能實現

微博之夜4男星「現場大撞衫」太尷尬！網友笑：YSL被搞成批發了

相關新聞

你有領到嗎？去年經常性薪資成長破3% 26年來最大增幅、近七成領不到

主計總處今天發布2025年受僱員工薪資統計，去年因基本工資調升及廠商加薪，全體受僱員工每月經常性薪資每人平均4萬7884...

爆肝催下去？電子零組件業去年平均加班達27.9小時 寫46年新高

AI持續拉抬，製造業加班工時續寫新高。主計總處統計顯示，去年全體受僱員工平均每月加班8.8小時，較上年增加0.3小時；其...

高市勝選！微信、微博全噤聲…川普加速世界重新選邊站 謝金河：這些人會有大考驗

川普正在加速世界重新選邊站！ 高市大獲全勝，今天微信、微博、抖音幾乎全面噤聲，只剩胡錫進仍在喃喃自語，川普在他的Truth Social發文恭喜高市全面贏得勝利，除了邀請高市3月訪美，並且邀請日本共同開發稀土！高市全勝為美日同盟奠定基石，也讓川普加速世界重新選邊站加足馬力！

美車零關稅壓境...政府端出30億 國產車廠為何不埋單？

台美關稅談判定案後，緊接著要面對的就是市場開放議題，經濟部2月10日緊急邀集國產汽車業者「喝咖啡」，除了淡化美製車零關稅的影響外，還匡列30億元要輔導業者升級轉型。但業者抱怨，這30億元根本就是看得到吃不到，問題出在哪？

增66萬瓩綠能、供20萬戶用電 內政部攜手經濟部推動建築太陽光電新制

內政部與經濟部11日共同舉辦「建築物設置太陽光電新制與推動宣導說明會」，內政部政務次長董建宏致詞時表示，為加速能源轉型、...

顧立雄：軍公教九年調薪14% 齊頭式加給無法反映專業性

國防部長顧立雄11日出席總統府「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會。他表示，從2017年到2025年，軍公教調...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。