爆肝催下去？電子零組件業去年平均加班達27.9小時 寫46年新高

AI持續拉抬，製造業加班工時續寫新高。主計總處統計顯示，去年全體受僱員工平均每月加班8.8小時，較上年增加0.3小時；其中製造業平均加班17.2小時，創下15年來新高。進一步觀察產業別，電子零組件製造業去年全年平均加班達27.9小時，不僅創下1980年有統計以來最高水準，也相較前一年增加了3.4小時。

若聚焦單月表現，去年12月全體受僱員工平均每月加班9小時，月增0.2小時；製造業加班工時為17.6小時，月增0.4小時。電子零組件製造業12月加班28.1小時，雖較前月減少0.3小時，但仍年增4.1小時，且已連續30個月呈現年增。

製造業加班工時續寫高點，與AI應用帶動的供應鏈趕工效應有關。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，近來AI應用、高效能運算（HPC）與大型雲端業者擴建資料中心需求強勁，推升伺服器等相關零組件拉貨，連帶拉高加班工時水準。

在整體工時方面，12月全體受僱員工平均總工時為179.4小時，較上月增加15.6小時。在人力動態上，截至12月底，全體受僱員工人數為856萬7千人，較上月底增加5千人；其中以批發及零售業月增3千人最多，製造業、住宿及餐飲業均月增2千人居次。