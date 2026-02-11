你有領到嗎？去年經常性薪資成長破3% 26年來最大增幅、近七成領不到

主計總處今天發布2025年受僱員工薪資統計，去年因基本工資調升及廠商加薪，全體受僱員工每月經常性薪資每人平均4萬7884元，年增率3.09%，創26年最高增幅；由於物價漲勢趨緩，扣除物價後，實質經常性薪資成長1.40%，為近五年最高增幅。不過去年低於經常性薪資4萬7884元員工比率增加至69.74%，則創統計以來、六年最高，顯示去年薪資成長雖亮眼，卻有近七成勞工還是領不到平均薪資。

去年因為AI帶動景氣成長，廠商發放績效獎金多，全年總薪資年增率達3.91%，扣除物價實質總薪資成長率2.21%，則是七年最高。去年景氣雖帶動薪資廠商大方發放獎金，但主計總處官員也坦承，產業表現有好有壞，製造業有些很好，但傳產因為全球產能過剩，造成部分行業薪資不升反降，薪資成長「並非雨露均霑」。

從加班工時變化，也可看出去年總薪資成長，也有不少成分來自勞工辛苦加班賺的加班費所致。主計總處統計，去年全年製造業平均每月加班工時高達17.2小時，近15年來最高。其中與AI相關的電子零組件平均每月加班工時更高達27.9小時，年增3.4小時，是1980年、46年以來最高加班紀錄。

主計總處今天發布去年全體受僱員工薪資增長，各界關切國人薪資成長與通膨消長。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，因此受僱員工工業及服務業全體受僱員工每人每月經常性薪資平均數為4萬7884 元，較上年增加3.09%；全年總薪資平均數76萬0632元，年增3.91%。因去年消費者物價指數年增率降到1.66，因此扣除物價因素後，實質經常性薪資平均數年增率1.40%，為近五年最高；實質總薪資平均數也成長2.21%，是近七年最高，擺脫之前好幾年薪資成長被通膨吃掉現象。

去年全體受僱員工經常性薪資中位數3萬8406 元，較前一年增加3.03%，實質經常性薪資中位數年也成長1.35%。

至於受僱員工低於平均經常性薪資比率69.74%，則比前一年的69.22%上升，創自2020年有統計以來最高。譚文玲表示，平均經常性薪資被高薪族墊高，以致低於平均數比率反而增加。

觀察2025年各行業別經常性薪資平均數變動情形，各行業多較上年成長，其中批發及零售業年增3.59%、醫療保健及社會工作服務業年增3.51%、製造業年增3.48%。至於全年總薪資平均數，去年製造業因年節獎金及績效獎金發放較多，年增5.72%，其中業績大爆發的電子零組件製造業年增率高達8.52%，總薪資較前一年增加10萬4652元，最令人稱羨。

若將全體受僱員工經常性薪資由低至高排序後，再均分為10組，2025年工業及服務業受僱員工經常性薪資第1十分位數為2萬8590元，年增率4.08%；薪資較高的第9十分位數為7萬9053元，年增率2.78%。譚文玲表示，從十分位經常性薪資變化來看，低薪族因為基本工資調升幅度大，以致薪資成長幅度高於第9十分位級距。